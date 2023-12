Biathlon, la Norvegia vince la staffetta maschile di Hochfilzen. Italia quarta

Esulta la Norvegia nella staffetta maschile 4×7,5 km di Hochfilzen, gara valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi austriache, il quartetto composto da Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe e Vetle Sjaastad Chistiransen disputa una prova di grande solidità e trionfa in solitaria davanti a Francia e Germania. Quarta una buona Italia, che resta però con l’amaro in bocca per gli errori di Lukas Hofer nell’ultimo poligono.

Davvero ottima la condotta di gara della Norvegia. Dopo un primo giro chiuso al secondo posto (9’’1 rispetto all Francia), la squadra scandinava passa in testa al km 14,1 con T. Boe e poi, anche grazie a delle ottime serie al tiro, incrementa sempre più il vantaggio, fino a terminare la prova in 1:15:38.5 (0+5). Poco più tardi arriva la Francia di Eric Perrot, Emilien Jacquelin, Fabien Claude e Quentin Fillon Maillet, seconda a 28”7 (0+6), seguita dalla Germania di David Zobel, Johannes Kuehn, Philipp Nawrath e Benedikt Doll, terza a 1’06” (1+9).

Subito dopo, con un ritardo di 1’24” dalla vetta (0+11), taglia il traguardo l’Italia. Il quartetto azzurro formato da Elia Zeni (0+2), Didier Bionaz (0+3), Tommaso Giacomel (0+2) e Lukas Hofer (0+4) passa in settima posizione a metà gara, recupera tre posizioni con un magnifico Giacomel in terza e, infine, resta fino alla fine in quarta piazza (miglior risultato della storia a Hochfilzen per una staffetta maschile) con Lukas Hofer. Proprio quest’ultimo è bravo a rientrare sulla Germania nella prima parte della sua frazione, ma poi manca per tre volte il bersaglio nella serie in piedi e vede sfumare definitivamente la possibilità di chiudere al terzo posto.

Quinta posizione finale a 2’24” per l’Ucraina (0+3), mentre chiude sesta la Svezia a 2’36” (2+14). A completare la top ten troviamo poi la Svizzera, settima a 4’01” (0+12), l’Austria, ottava a 4’23” (3+10), la Slovenia, nona a 4’42” (5+7) e, infine, la Romania, decima a 4’46” (0+6).

Foto: LaPresse