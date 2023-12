Biathlon, calendario Coppa del Mondo Lenzerheide 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 14-17 dicembre

Dal 14 al 17 dicembre il calendario della Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 prevede la terza tappa. L’appuntamento è a Lenzerheide (Svizzera) dove ci attende una quattro-giorni di gare molto intensa. Dopo quanto accaduto nella prima uscita di Oestersund (Svezia) e a Hochfilzen (Austria), gli atleti e i tecnici dovranno prepararsi al meglio, considerando anche la diversa preparazione dei materiali.

In tutto questo, in casa Italia, si spera di avere tutti e tutte nelle migliori condizioni possibile dal momento che malanni di stagione vari hanno un po’ affossato le nostre punte. Il riferimento a Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in particolare. L’augurio è che la forma possa crescere sulle nevi svizzere, al pari della precisione se parliamo della squadra maschile.

Non ci sono dubbi che i ragazzi italiani abbiano una buona resa sugli sci stretti, ma le percentuali al poligono sono ancora troppo basse se si vuol puntare a posizioni di vertice. Ne dovranno tener conto Tommaso Giacomel e soci, se si vorranno nutrire ambizioni.

La terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 a Lenzerheide (Svizzera) sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sports Live. OA Sport seguirà l’appuntamento con le proprie DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON LENZERHEIDE 2023

Giovedì 14 dicembre

Ore 14.15 7.5 km Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Venerdì 15 dicembre

Ore 14.15 10 km Sprint maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Sabato 16 dicembre

Ore 12.45 10 km Inseguimento femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.40 12.5 km Inseguimento maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Domenica 17 dicembre

Ore 12.30 12.5 km Mass Start femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.45 15.5 km Mass Start maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON LENZERHEIDE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse