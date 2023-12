Basket: vittoria importante per la Reyer Venezia in Serie A, Willis trascina Pistoia al successo

Si sono disputate quest’oggi le prime due partite valide per l’undicesima giornata della Serie A 2023/2024 di basket. Le prime squadre a scendere in campo sono state Reyer Venezia a Scafati alle 19:30, seguite un’ora dopo da Tortona e Pistoia. Andiamo a vedere tutto quello che è successo in questi due match.

UMANA REYER VENEZIA – GIVOVA SCAFATI BASKET 83-59 (18-15, 22-14, 15-20, 28-10)

Tutto facile per la Reyer Venezia, che annienta Scafati per 83-59 grazie soprattutto a un ultimo quarto da 28-10 e aggancia momentaneamente la Virtus Bologna e Brescia in testa alla classifica con 16 punti. L’inizio di partita è abbastanza equilibrato e dopo un quarto il punteggio dice 18-15 in favore della squadra di casa. Nel secondo periodo comincia meglio Scafati, che compie il sorpasso con quattro punti di Alessandro Gentile e due tiri liberi di Pini (18-21), ma poi Tortona alza il ritmo e grazie al trio Simms-Spissu-Tucker vola sul +11 prima dell’intervallo (40-29).

Dopo la pausa lunga si prosegue senza grossi strappi per diversi minuti, poi quattro punti di Nunge, i tiri liberi di A. Gentile e i canestri di Pinkins consentono agli ospiti di accorciare fino al -4 (53-49), prima del canestro di Brown Jr. in chiusura di terzo periodo (55-49). Si entra dunque negli ultimi dieci minuti con ancora tutto da decidere, ma proprio nel momento più importante Scafati si spegne, mentre la Reyer Venezia cambia decisamente marcia. La conseguenza è un parziale di 28-10 che permette alla squadra di casa di conquistare una larga vittoria per 83-59.

TOP SCORER

Reyer Venezia: Spissu 19, Tucker 17, Simms 13

Scafati: Nunge 11, Logan 9, Rossato 9, Pinkins 9, Gentile A. 9

BERTRAM DERTHONA TORTONA – ESTRA PISTOIA 97-100 (25-28, 33-27, 23-21, 26-24)

Payton Willis segna una tripla allo scadere e permette a Pistoia di vincere sul campo di Tortona per 100-97. La squadra toscana inizia meglio e sale velocemente sul +8 con la coppia Moore-Willis (8-16). Tortona però non ci sta e risponde presente, trovando la giusta reazione per rientrare totalmente in partita tra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo (35-35). Poi gli ospiti accelerano nuovamente e, grazie soprattutto a Willis, si portano sul +7 (48-55) prima dell’intervallo.

Subito dopo il rientro in campo la squadra di casa riaccorcia fino al -2 con un ispirato Noua (53-55). Il gruppo di Brienza però non perde lucidità e con un buon finale di terzo quarto si garantisce il +5 prima dei 10′ finali (71-76). Nell’ultimo periodo Pistoia cerca in varie occasioni di chiudere la partita (da segnalare il +7 a 2’27” dalla fine), ma Tortona riesce incredibilmente a rispondere colpo su colpo, fino ad arrivare a pareggiare i conti a 10” dalla fine grazie a una tripla di Baldasso (97-97). A questo punto l’unica conseguenza sembra poter essere l’overtime, e invece Willis segna l’ennesima tripla della sua partita (per la precisione la nona su 13 tentativi) allo scadere e regala il successo ai suoi compagni.

TOP SCORER

Tortona: Noua 17, Weems 17, Severini 16

Pistoia: Willis 36, Moore 24, Wheatle 9, Ogbeide 9

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A 2023/2024 DI BASKET

1. Virtus Bologna 16

2. Brescia 16

3. Reyer Venezia 16 *

4. Napoli 14

5. Trento 14

6. Reggio Emilia 12

7. Pistoia 12 *

8. Milano 10

9. Cremona 10

10. Tortona 10 *

11. Pesaro 8

12. Sassari 8

13. Scafati 8 *

14. Varese 6

15. Treviso 2

16. Brindisi 2

*Una partita in più

