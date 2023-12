Basket: Virtus Bologna, quinta sconfitta di fila in Eurolega femminile. Polkowice vince al supplementare

La Virtus Bologna subisce la quinta sconfitta in Eurolega femminile 2023-2024. A infliggergliela è il KGHM BC Polkowice, che sconfigge la squadra di Pierre Vincent per 81-78 dopo un supplementare. Manca, e si sente, l’apporto dell’assente Iliana Rupert in un match nel quale, è vero, la coppia Dojkic-Zandalasini scrive 19 e 18 (e Lauren Cox va in doppia doppia con 12 e 11 eimbalzi), ma i colpi ferali li assesta Brianna Fraser (27).

Tanto, per non dire tantissimo, l’equilibrio che regna lungo tutto il quarto d’apertura, con la Virtus che si affida tantissimo a Zandalasini e le padrone di casa che rispondono ora con Friskovec, ora con Fraser, ma in generale tendono ad affidarsi di più alla squadra. Alla fine lultima parola è di Mavunga, che in appoggio va a chiudere i primi 10′ sul 24-22.

Il secondo periodo vede le percentuali realizzative delle due squadre calare vertiginosamente, ma rimane totale l’equilibrio. Si mette in evidenza Pasa per le ospiti, Skyes inizia a farsi sentire per le padrone di casa, ma l’ultima parola ce l’ha Fraser con i due punti che mandano le squadre al riposo sul 39-35.

Stankovic sigla il +7 Polkowice al rientro in campo, Friskovec e Gajda portano il vantaggio in doppia cifra (47-37), ma Cox rilancia le V nere con un controparziale di 0-8 che va vicino a sistemare le cose. Sykes prima ferma il rientro, poi segna anche l’ultimo canestro del quarto e a 10′ dal termine è 53-49.

Gertchen prima e Fraser poi riprovano a mettere le cose a posto per le polacche, ma arrivano a farsi sentire Andrè vicino a canestro, Zandalasini in vari modi e Dojkic con il sorpasso a quota 63-64. La tripla di Peters sembra lanciare Bologna sul 63-67 e Dojkic ribadisce con il 2/2 del 63-69, ma a 2’36” dal termine le bianconere si bloccano e si fanno recuperare da quattro liberi (due di Friskovec e altrettanti di Fraser) e un’iniziativa di Sykes: nell’ultimo minuto non si segna più ed arriva l’overtime.

Andrè realizza subito al ritorno sul parquet, ma chi non si ferma è Fraser che manda sul 75-71 Polkowice. La Virtus prova a restare in partita con Zandalasini e Dojkic, ma il sospirato aggancio non arriva. Qualche fischio non chiaro da ambo le parti, qualche iniziativa non arrivata con la giusta conclusione e l’81-78 finale è destino.

KGHM BC POLKOWICE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 81-78 dts

POLKOWICE – Mavunga 3, Stankovic* 9, Friskovec* 14, Gajda* 7, Gertchen, Sykes* 16, Banaszak 2, Fraser* 27, Piestrzynska, Kosla, Kulinska ne, Zasada ne. All. Kowalewski

BOLOGNA – Del Pero, Pasa* 9, Peters 11, Cox* 12, Barberis, Dojkic* 19, Andrè* 9, Zandalasini* 18, Orsili ne, Consolini. All. Vincent

Foto: fiba.basketball