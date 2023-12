Basket femminile, Brixia Brescia espugna Battipaglia nella sfida salvezza

Si è appena conclusa la sfida del massimo campionato femminile di basket e valevole per la dodicesima giornata del torneo che ha visto in campo l’O.Me.P.S. Battipaglia e la RMB Brixia Brescia. Una sfida fondamentale in chiave salvezza, con le padrone di casa ultime e ancora a caccia del primo successo stagionale, mentre le lombarde puntavano ad ampliare il divario e raggiungere Roma a quota 8 punti. Ecco come è andata.

Avvio con percentuali bassissime per entrambe le formazioni, che nella prima metà del primo quarto viaggiano con un 5/17 complessivo dal campo e, così, ecco che le ospiti si portano per prime avanti con i canestri di Louka e Garrick che chiudono i primi cinque minuti di gioco con uno score di 4-7 per Brescia. Battipaglia richiude il gap con la tripla di Ferrari Calabro e ora si lotta punto a punto, seppur sempre con percentuali dal campo sotto il 30% per entrambe le squadre, con Brixia che nel finale riprova un piccolo allungo e si va al primo stop sull’8-13.

Bresciane che allungano con una giocata da tre punti di Boothe a inizio secondo quarto, toccando il +8, ma risponde Battipaglia ed è di nuovo Ferrari Calabro da oltre l’arco a riavvicinare le padrone di casa sul -3. Una tripla di Potolicchio a metà quarto regala il pareggio alla squadra di casa, ma Brescia riaccelera e ritorna sul +5 a 3’ dall’intervallo. Altri due canestri da oltre l’arco riportano Battipaglia sul -1, ma nell’ultimo minuto sono Zanardi (2 liberi e un canestro) e Skoric a dare il nuovo strappo e la Brixia Brescia va al riposo avanti 24-31.

È sempre Potolicchio da oltre l’arco a cercare di tenere Battipaglia in partita a inizio ripresa, ma dall’altra parte sono Skoric e Garrick a farla da padrone e la tripla di quest’ultima dopo due minuti e mezzo vale il +11 e massimo vantaggio per le lombarde. Le padrone di casa provano a restare in scia, ma Garrick è letale da oltre l’arco e le bresciane restano in doppia cifra di vantaggio. Solo nel finale le padrone di casa piazzano un piccolo parziale e vanno all’ultimo stop in svantaggio per 43-51.

Il colpo del ko Brescia lo mette a segno a inizio ultimo quarto, quando un parziale di 12-2 per le ospiti chiude il discorso. Battipaglia non ha la forza di reagire, con le percentuali che non l’aiutano, mentre le ospiti possono scappare via, toccando il +21 a metà quarto con l’ennesima tripla di Garrick. Gli ultimi cinque minuti sono, così, garage time e Brixia Brescia si impone a Battipaglia per 51-75. Top scorer Madeleine Garrick con 24 punti (5/9 da tre), seguita da Vasiliki Louka con 16 punti e, per Brescia, in doppia cifra anche Sarah Boothe (11), Carlotta Zanardi (10) e Maja Skoric (10). Per Battipaglia, invece, doppia cifra solo per Paola Andrea Ferrari Calabro con 12 punti.

