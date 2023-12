Basket, Tortona cade a Murcia e perde la leadership nel girone di Champions League

Si è appena conclusa in Spagna la sfida valevole per la quinta giornata del gruppo H della Basketball Champions League tra i padroni di casa dell’UCAM Murcia e il Bertram Derthona Tortona. Le due formazioni guidavano la pool, con Tortona a punteggio pieno, mentre gli spagnoli seguivano con 3 successi e un ko, subito proprio in Italia. Ecco come è andata.

Buon avvio di match di Tortona, che in un inizio equilibrato trova il vantaggio con la tripla di Candi. Risponde, però, il Murcia con un parziale di 7-0 che vale il vantaggio e ora è la Bertram a dover inseguire. Tanti errori da entrambi i lati del parquet e a poco più di 2 minuti dalla fine del primo quarto è la tripla di Chris Dowe a riportare avanti gli ospiti. Ancora un piccolo parziale spagnolo per il nuovo -5 di Tortona, che non trova un paio di canestri per sfortuna e si va al primo stop sul 17-12.

Tortona soffre Kurucs a inizio secondo quarto e il giocatore piazza un parziale di 5-0 che vale per la prima volta la doppia cifra di vantaggio per Murcia. Non riescono a segnare gli ospiti, che si sbloccano dalla lunetta solo dopo quasi 3 minuti di gioco, anche se gli spagnoli non ne approfittano per dare la spallata decisiva. Ma fatica troppo Tortona, che non riduce il gap e la tripla di Caupain vale il +13 a metà quarto. Un parziale di 6-0 riporta gli ospiti in singola cifra di svantaggio, ma riallunga nuovamente la squadra di casa e si va al riposo col Murcia avanti 40-30.

Come nel secondo quarto, anche a inizio secondo tempo Tortona non trova la via del canestro e gli spagnoli provano la fuga decisiva sul +15. Ma ancora una volta faticano a trovare il colpo del ko e, così, anche se soffrendo gli ospiti ricucino parzialmente il divario. Allunga ancora la squadra spagnola, che sfiora anche il +20, ma nella seconda parte del terzo quarto è Tortona a trovare più agevolmente la via del canestro e si va all’ultimo stop con Murcia avanti 66-57.

Ma, ancora una volta, è l’avvio di quarto a essere fatale per i ragazzi di coach Remondino. Ancora un parziale e la squadra di casa riscappa via, con il tempo che diventa sempre meno per rimontare. Ci prova Tortona, ma non riesce ad andare oltre al -9, anche se gli spagnoli sono più fallosi e concedono più viaggi in lunetta alla squadra italiana. Bertram che, però, è imprecisa al tiro da dentro l’arco e sono lì che mancano i punti per ricucire lo strappo. Vince, così, Murcia che si impone 87-75 e aggancia Tortona in vetta al gruppo H, ma con una miglior differenza punti negli scontri diretti. Top scorer di giornata Dylan Ennis per Murcia, e Leonardo Candi e Chris Dowe per Tortona con 14 punti

Foto: fiba.basketball