Basket, Sassari mai in partita ad Atene, l’Aek vince senza problemi

Si è appena conclusa all’Ano Liossia Olympic Hall di Atene le sfida tra l’Aek Atene e la Dinamo Sassari, match valevole per la quinta giornata della Basketball Champions League. Un testacoda, con i greci primi a punteggio pieno, mentre i sardi erano ultimi con una sola vittoria all’attivo. Ecco come è andata.

Parte subito in salita la sfida per Sassari, che deve inseguire fin dall’inizio, anche se nei primi minuti risponde colpo a colpo agli affondi dell’Aek. Il primo break arriva a metà primo quarto, quando un parziale di 5-0 fa volare i greci sul +9. Faticano i sardi, ma ricuciono fino al -5, ma a quel punto il finale del primo quarto è tutto di marca greca e con un altro parziale manda le squadre al primo stop sul 31-18.

Continua a spingere l’Aek anche a inizio secondo quarto e con un paio di triple allunga ancora, sfiorando il +20 dopo tre minuti di gioco. Ci prova Sassari a riaprire i giochi, ma i padroni di casa non rallentano e a 4’ dalla fine la schiacciata di Mindaugas Kuzminskas vale realmente il +20. Aek che arriva a toccare anche i 25 punti di vantaggio, poi i sardi riescono in parte a chiudere in crescendo il primo tempo e si va al riposo lungo sul 55-35.

Nel terzo quarto prova Sassari a dare una scossa con un parziale di 7-1 che riavvicina gli ospiti, ma reagisce la squadra di Atene che riallunga e tarpa le ali alla rimonta ospite. Così il terzo quarto vola via con l’Aek che chiude avanti 81-59 e gli ultimi 10 minuti servono solo per le statistiche, con i greci che alla fine si impongono 110-79. Top scorer Mindaugas Kuzminskas con 21 punti, mentre per Sassari ci sono i 21 punti di Breein Tyree.

Foto: fiba.basketball