Basket: Polonara ritorna in campo! 5 punti per l’azzurro contro Tortona

Una serata importantissima per il basket italiano. Dopo cinquantasette giorni esatti dalla diagnosi di neoplasia testicolare, Achille Polonara è tornato sul parquet di gioco. L’azzurro infatti ha preso parte alla sfida tra la Virtus Bologna e Tortona, match valido per la decima giornata del Campionato di Serie A 2023-2024 di basket terminato con la vittoria degli emiliani per 99-70.

L’ala grande nello specifico è stata chiamata da coach Bianchi al nono minuto del primo quarto, accolto tra gli scroscianti applausi del pubblico di casa con una fascia nera in testa. Durante la partita, dopo aver incantato il pubblico con una grande stoppata, il giocatore ha messo a referto cinque punti.

Proprio alla vigilia del suo rientro il nativo di Ancona si è raccontato ai media per la prima volta dopo la malattia, svelando di aver scoperto il tumore per via di un banale controllo antidoping rilevato dopo la Super Coppa di Brescia, dicendosi finalmente pronto ad aiutare la propria squadra.

Durante il match non è mancato l’affetto anche da parte del web, con tanti post sui social dedicati a Polonair. Di seguito l’omaggio del profilo Italbasket.

Foto: Camillo