Basket: Olimpia Milano contro il Panathinaikos per il tris di fila in Eurolega

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano prova ad allungare la propria striscia vincente in Eurolega. Nella 16a giornata di fronte alla squadra di Ettore Messina arriva, domani alle 20:45, il Panathinaikos, Si tratta di una delle ormai storiche sfide degli ultimi 15 anni, e ovviamente non soltanto in relazione al tempo dal quale è stato varato il girone unico a lega quasi chiusa della massima competizione continentale.

Due le vittorie di fila di Milano, si diceva: sono però due di fila anche quelle del Panathinaikos, che assumono valora ancor più importante perché ottenute lontano da OAKA, sui parquet di ASVEL e Monaco. Questo ha permesso agli ellenici di risalire nel gruppone delle seste con 8 vittorie e 7 sconfitte, mentre l’Olimpia è attualmente a due lunghezze proprio da quella quota. Peraltro, 8-7 ad oggi è la zona d’accesso sia ai playoff che al play-in, e in generale la lotta per la postseason è lungi dall’essere definita.

L’EA7, che attende l’inserimento di Shabazz Napier rilasciato dalla Stella Rossa con la clausola di firma solo per il club meneghino, avrà bisogno di stare attenta a diversi particolari. Il primo: l’efficacia di Kostas Sloukas da passatore (5,5 ad allacciata di scarpe). Il secondo: la forte presenza a rimbalzo di Matthias Lessort in attacco (2,5 di media). Il terzo: il fattore ex, con Dinos Mitoglou che assomma 6,8 rimbalzi a gara (c’è anche Jerian Grant, il terzo giocatore più impiegato da Ergin Ataman sul terreno continentale).

Dopo la vittoria contro l’ASVEL, Messina si è espresso così dal sito dell’Olimpia: “Affrontiamo una squadra di altissimo livello, che oltre tutto sta attraversando un periodo di ottima condizione. Siamo coscienti, nell’emergenza, delle difficoltà di questa partita, ma dovremo continuare a dare ognuno il meglio di noi stessi ogni volta che andremo il campo. Se lo faremo, come è stato nelle ultime partite, non ho dubbi che squadra e pubblico contro il Panathinaikos si sosterranno a vicenda per tutti i 40 minuti“.

Per i verdi di Atene la sola assenza sicura è quella di Ioannis Papapetrou, fermo sostanzialmente da inizio stagione con i guai al ginocchio che non gli permetteranno di tornare prima di gennaio. Quanto a Milano, il quadro è sostanzialmente quello di sempre in relazione alla tripla assenza Lo-Mirotic-Ricci.

