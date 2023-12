Basket, Nico Mannion fa subito la differenza al debutto e trascina Varese alla vittoria

Debutto coi fiocchi con la nuova maglia dell’Openjobmetis Varese alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per Nico Mannion in occasione della tredicesima giornata della regular season della Serie A 2023-2024 di basket maschile. Il play-guardia della Nazionale italiana, reduce dalla fallimentare esperienza tra le fila del Baskonia, ha avuto un impatto davvero notevole nel massimo campionato nazionale.

Mannion ha trascinato la formazione lombarda al successo esterno per 88-81 ai danni della Carpegna Prosciutto Pesaro grazie ad una fantastica prestazione offensiva da 26 punti in 27 minuti. L’ex Virtus Bologna è salito in cattedra nel finale, mettendo a segno addirittura 21 punti nel quarto periodo e risultando decisivo per la rimonta vincente di Varese.

Il talentuoso azzurro classe 2001 ha chiuso il match con 9/17 dal campo, tirando 5/11 da due, 4/6 dall’arco e 4/4 ai liberi. Nico ha subìto inoltre 5 falli e smazzato 1 assist, conquistando 4 rimbalzi e recuperando 2 palloni per un 20 di valutazione macchiato parzialmente dalle 8 palle perse accumulate nell’arco della serata pesarese.

Openjobmetis che interrompe dunque una striscia di quattro sconfitte consecutive in Serie A, restando però in piena lotta per evitare la retrocessione. Mannion a questo punto dovrà continuare a ritrovare fiducia dopo un paio di stagioni complicate, anche per dare un segnale al CT azzurro Pozzecco in vista del Preolimpico di Portorico ed eventualmente delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Credit: Ciamillo

