Hockey ghiaccio: il Renon strapazza il Cortina e si qualifica ai playoff dell’Alps League 2023-2024

Un successo di importanza capitale. Battendo 5-0 il Cortina nella partita del tardo pomeriggio di sabato 23 dicembre, il Renon ha ottenuto i punti necessari per qualificarsi ai playoff 2023-2024 dell’Alps Hockey League.

In una sfida a senso unico, Kostner – autore di un gol – e compagni hanno fatto la differenza in due momenti. All’inizio, andando in vantaggio con la rete di Coatta, e poi nel terzo e ultimo periodo riempiendo il tabellino con le griffe di Insam, Amorosa e Spinell, per il definitivo 5-0.

Con 59 punti in classifica quindi, gli altoatesini arrivano ad avere 17 punti di vantaggio sull’attuale settima classifica, gli sloveni del Jesenice, e, a cinque giornate dalla fine della regular season, non posso più essere estromessi dalla Top 6.

L’Alps Hockey League si fermerà per la vigilia e per il Santo Natale, il 24 e il 25 dicembre, tornando in campo per Santo Stefano, il 26.

Foto: Max Pattis

Leggi tutte le notizie di Hockey ghiaccio su OA Sport...