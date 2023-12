Basket, Venezia ferma Brescia nel big match. Successi per Treviso, Scafati, Trento, Bologna, Pesaro e Reggio Emilia

Si è conclusa la tredicesima giornata del massimo campionato di basket e si sono giocati sette match, con la sfida tra Olimpia Milano e Cremona che si disputerà domani, visto l’impegno di Eurolega di ieri dell’EA7. Ecco come è andata.

Si è partiti da Tortona, dove i padroni di casa erano reduci da tre ko e il Treviso arrivava da tre vittorie che avevano riportato morale a una squadra sin lì sempre battuta. E il trend si è confermato, con un ottimo secondo tempo degli ospiti che, così, si impongono 68-82 e staccano, momentaneamente, gli ultimi due posti della classifica. Top scorer Terry Allen con 17 punti.

Sfida importante in chiave salvezza anche a Brindisi, con i pugliesi ultimi in classifica che ospitano uno Scafati a caccia di punti per rientrare in lotta playoff e non venir risucchiati nella sfida salvezza. E le emozioni non mancano, con Brindisi che si illude di aver conquistato due punti fondamentali, ma un quarto quarto da 19-34 per Scafati manda le squadre ai supplementari, dove gli ospiti scappano via e si impongono 98-103.

Match d’alta classifica, invece, a Trento, dove la Dolomiti Energia riceve il Napoli, con le due formazioni in piena zona playoff e che vogliono vincere per continuare a correre. Primo tempo di marca trentina, che con un secondo quarto da +14 sembra poter chiudere il discorso. Ma nell’ultimo periodo Napoli tenta una disperata rimonta, arriva fino al -5, ma è troppo tardi e Trento si impone 101-94, con top scorer Tyler Ennis con 35 punti.

Big match tra prime della classe, invece, a Venezia, dove la Reyer – seconda in classifica – ospita la capolista Brescia in un match che prometteva spettacolo. Sfida che si conferma equilibratissima, con il primo tempo che vede i lombardi guidare di strettissima misura. Nel terzo quarto ribalta il match Venezia che va all’ultimo stop sul +3. Nell’ultimo quarto si lotta punto a punto, ma poi è nuovamente la Reyer a scappare via e si impone 86-71, con Tessitori top scorer con 21 punti.

Infine, in serata le ultime tre partite di giornata. A Pistoia netta vittoria della Virtus Bologna, che nel secondo quarto scappa via e chiude imponendosi con un rotondo 70-91 con Belinelli top scorer con 19 punti. Esordio da urlo, invece, per Nico Mannion con la maglia di Varese, con i lombardi che espugnano il campo di Pesaro con il punteggio di 81-88 e Nico chiude come top scorer con 26 punti in 27 minuti (e 21 nell’ultimo quarto, dove ha ribaltato il match). Infine, netta vittoria di Reggio Emilia contro Sassari, in un match dominato dal secondo quarto e vinto 77-59, con 20 punti di Galloway.

Pesaro-Varese, Reggio Emilia-Sassari

Credits: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...