Basket, Milano-Virtus Bologna il big match dell’11^ giornata di Serie A. Brescia ospita Sassari

Proseguirà in questo fine settimana la Serie A 2023/2024 di basket maschile. Tra sabato e domenica si giocheranno tutte le otto sfide valide per l’undicesima giornata e il divertimento sicuramente non mancherà. Andiamo a scoprire di più su queste partite.

Si comincerà domani alle ore 19:30 con Reyer Venezia-Scafati, un match in cui la squadra veneta, attualmente terza insieme a Trento e Napoli con 14 punti, partirà decisamente favorita per vincere. Non va però sottovalutata la compagine campana, che dopo tre sconfitte consecutive cercherà a tutti i costi di cambiare rotta. Sempre sabato, ma alle 20:30, andrà in scena Tortona-Pistoia. Questa sarà una sfida molto interessante: da una parte la compagine piemontese proverà a tornare al successo dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Virtus Bologna, mentre dall’altra Pistoia andrà a caccia del quarto successo consecutivo. Da segnalare che entrambe queste squadre hanno in questo momento 10 punti in classifica e domani in palio ci sarà dunque l’allungo in classifica.

Passando alla domenica, alle 12:00 scenderà sul parquet Napoli, che sfiderà in casa Reggio Emilia in un incontro di alta classifica, visto che la squadra campana si trova infatti momentaneamente in terza posizione con 14 punti, mentre il gruppo di Priftis occupa attualmente la sesta piazza con 12. Alle 16:30 sarà poi il turno di Brescia-Sassari. In questa partita la compagine lombarda cercherà di vincere ancora per restare in vetta alla classifica (attualmente i ragazzi di Magro sono primi insieme alla Virtus Bologna); Sassari, invece, andrà a caccia dell’impresa che permetterebbe di salire a quota 10 punti in classifica.

Alle 17:00 inizierà Cremona-Treviso. Per questo match la squadra di casa, attualmente a metà classifica con 10 punti, sembra avere qualcosa in più, ma attenzione alla ciurma di Francesco Vitucci, che dopo la vittoria di settimana scorsa (contro Brindisi), la prima stagionale in campionato, proverà a concedere il bis per risalire leggermente la china in classifica. Alle 17:30 si accenderanno i fari del Mediolanum Forum, per l’attesissimo big match tra Milano e Virtus Bologna. Considerando lo stato di forma attuale delle due squadre, le V Nere, attualmente prime insieme a Brescia, partiranno nettamente favorite. Per i ragazzi di Luca Banchi, che tra l’altro giocheranno questa sera in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv, sarà però vietato sottovalutare l’impegno, perché Milano ha tutte le carte in regola per fare male, nonostante il morale sia veramente a terra dopo ben cinque sconfitte consecutive tra campionato (dove i meneghini ora sono addirittura ottavi) ed Eurolega.

Alle 18:30 sarà il momento di Trento, che affronterà in trasferta Pesaro in un match di certo non semplice. Per battere la compagine marchigiana e per rimanere dunque nei piani altissimi della classifica, servirà una prestazione di grande solidità alla squadra di Galbiati. Infine, alle ore 19:30 chiuderà la dodicesima giornata la partita Brindisi-Varese. Questa sarà una sfida salvezza molto importante, tra due squadre che in questo momento occupano rispettivamente l’ultima e la terzultima posizione con 2 (come Treviso) e 6 punti. Chi vincerà qui, oltre a conquistare due punti pesanti, otterrà anche una grande iniezione di fiducia in vista del prosieguo del campionato.

Credit: Ciamillo