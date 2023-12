Basket femminile: Venezia ospita Ragusa nell’undicesima giornata, derby veneto Schio-San Martino di Lupari

L’undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile si apre domani pomeriggio con la sfida che vede la sfida tra Dinamo Sassari e Virtus Bologna. Zandalasini e compagne vogliono subito riprendere la loro corsa dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro Venezia e cercano il successo contro le sarde, che invece sono in grandissima forma, visto che arrivano da tre vittorie consecutive.

Impegno casalingo per la capolista Reyer Venezia, che va a caccia della decima vittoria stagionale e vuole proseguire la sua striscia di imbattibilità. Le venete ospiteranno una Passalacqua Ragusa in cerca di riscatto e che proverà a dare una svolta alla propria stagione, anche se comunque servirà un’impresa.

Derby veneto, invece, per il Famila Schio, che affronta il Fila San Martino di Lupari in quello che è probabilmente lo scontro più atteso della giornata. Si affrontano la seconda e la quarta forza del campionato con San Martino che può puntare ad agguantare in classifica proprio Schio.

C’è anche un altro derby ed è quello tra l’Allianz Sesto San Giovanni e il Sanga Milano. Punti salvezza in palio importanti tra Roma e Faenza; mentre Campobasso parte decisamente favorita nella sfida casalinga contro Brescia.

CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA SERIE A1 BASKET FEMMINILE

SABATO 9 DICEMBRE

ore 17.30: Sassari-Bologna

DOMENICA 10 DICEMBRE (tutte ore 18.00)

Venezia-Ragusa

Roma-Faenza

Campobasso-Brescia

Sesto San Giovanni-Milano

Schio-San Martino di Lupari