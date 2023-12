Basket: Milano torna alla vittoria con Bologna, Brescia capolista in solitaria

Dopo l’undicesima giornata la Serie A di basket ha una capolista solitaria ed è la Germani Brescia. La squadra di coach Magro domina contro la Dinamo Sassari, imponendosi con un perentorio 110-65. Una partita davvero senza storia, complice anche un irreale secondo quarto da 33-8 per i padroni di casa, che si sono trovati avanti all’intervallo per 52-25. Nel festival dell’attacco bresciano il migliore è Amedeo Della Valle con 19 punti, ma in doppia cifra ci vanno anche altri cinque giocatori, tra cui Jason Burnell con 16 punti.

Il big match di questo turno, però, era quello del Forum, dove l’Olimpia Milano ritrova una vittoria per lei fondamentale proprio contro la Virtus Bologna. Finisce 82-80 per la squadra di Ettore Messina, che riesce a far suo un finale punto a punto con le giocate del solito Shavon Shields (14 punti). Un’ottima Olimpia nel primo tempo guidata da Nicolò Melli (15 punti), ma Bologna rimonta nel terzo quarto e poi sorpassa con Belinelli (16) e Shengelia (13). Nell’ultimo minuto Shields non sbaglia, Lundberg si, poi ai liberi ancora il danese chiude i conti.

Al secondo posto nel gruppo a 16 punti ci sono ora Bologna, Venezia (vincente ieri nell’anticipo) e anche la Dolomiti Energia Trento, che ha espugnato il campo della Carpegna Prosciutto Pesaro per 87-74 grazie ad un parziale di 25-13 nel terzo quarto. Protagonista Prentiss Hubb con 17 punti, mentre ai marchigiani non è bastato uno Scott Bamforth da 19 punti.

Si accende completamente la zona salvezza dopo le importantissime vittorie di Treviso e Brindisi. La Nutribullet espugna Cremona per 76-70 in un finale concitato e dopo un secondo quarto da 26-7 per i lombardi. Non basta ai padroni di casa un Davide Denegri da 20 punti, mentre i veneti sono trascinati da Osvaldas Olisevicius con 25 punti. La Happy Casa, invece, ottiene due punti pesantissimi in casa contro la Openjobmetis Varese per 86-81, vincendola negli ultimi minuti con 22 punti di Nate Laszewski.

RISULTATI 11^ GIORNATA SERIE A BASKET

Umana Reyer Venezia – Givova Scafati Basket 83-59 (giocata ieri)

Bertram Tortona – Estra Pistoia 97-100 (giocata ieri)

Generazione Vincente Napoli – Unahotels Reggio Emilia 87-89

Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari 110-65

Vanoli Cremona – Nutribullet Treviso 70-76

EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna 82-80

Carpegna Prosciutto Pesaro – Dolomiti Energia Trento 74-87

Happy Casa Brindisi – Openjobmetis Varese 86-81

CLASSIFICA: Brescia 18; Bologna, Trento, Venezia 16; Reggio Emilia, Napoli 14; Pistoia, Milano 12; Cremona, Tortona 10; Sassari, Scafati, Pesaro 8; Varese 6; Treviso, Brindisi 4