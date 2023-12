Basket, Milano piega Varese in Serie A con un super Shields. Zanotti trascina Cremona, interne per Treviso e Scafati

Si sono completate da poco le quattro partite del pomeriggio per la dodicesima giornata della Serie A di basket 2023-2024, in attesa dei posticipi della domenica sera. Andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sui parquet del Belpaese.

NUTRIBULLET TREVISO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 86-78

La Nutribullet Treviso cala il tris e piazza la terza vittoria consecutiva contro la Dolomiti Energia Trentino per 86-78. Sono gli ospiti ad iniziare meglio il match (12-13), con i veneti che si mostrano subito reattivi pareggiando prontamente i conti (19-19). Alla prima sirena ci pensa Robinson a piazzare il jumper per il 27-24. Nel secondo quarto regna ancora l’equilibrio nella partita, con l’Aquila che conserva un piccolo vantaggio grazie a Cooke Jr. (29-31). La Nutribullet risponde prontamente e trova un contro-break che la porta a +4, ma Alviti e Baldwin riportano il match in parità (41-41) prima della bomba di Robinson per il 44-41 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia, con le due squadre che lottano punto a punto (51-49) finché Treviso non decide di premere sull’acceleratore e piazzare il break di 12-0 che porta i padroni di casa al 71-59 dopo 30’ di gioco. Nel quarto conclusivo la Dolomiti Energia prova a ricucire lo strappo, ma gli uomini di coach Vitucci sono bravi a gestire il vantaggio accumulato conservandolo fino alla sirena finale per il 86-78 con cui esulta il pubblico del Palaverde per la terza affermazione in fila dei trevigiani.

TOP SCORER

Treviso: Bowman 28, Robinson 16, Allen 16

Trento: Baldwin 23, Grazulis e Biligha 16

VANOLI CREMONA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 83-67

La Vanoli Cremona rialza subito la testa battendo la Bertram Tortona per 83-67 e rimane ancora in corsa per un posto alle Final Eight di Coppa Italia. I piemontesi si affidano subito all’ex Virtus Bologna Kyle Weems e Tommaso Baldasso, ma la Vanoli rimane prontamente in scia grazie al duo Pecchia-Adrian (11-11). Le due sfidanti non si tirano indietro, con la partita in perfetta parità dopo 10’ di gioco (18-18). Nel secondo quarto Cremona prova a dare un piccolo strappo con un parziale di 7-2, con Tortona che prova a non far scappare gli avversari nel punteggio con Obasoshan sul finale: si va all’intervallo lungo sul punteggio di 40-31 in favore dei lombardi. Nella terza frazione i cremonesi alzano ancora l’intensità e sfondano la doppia cifra di vantaggio, con la Bertram che trascinata da Baldasso, Weems e Severini riesce ad avvicinarsi fino al -3: coach Cavina ferma il gioco per un time-out in cui riesce a toccare le corde giuste, con Simone Zanotti – MVP del match con 17 punti e 7/7 da due – che ristabilisce le gerarchie per il 62-53 con cui si va all’ultima pausa breve. Nel quarto conclusivo la partita prosegue su ritmi elevatissimi, nonostante entrambe le squadre abbiano speso tanto in termini di energie fisiche e mentali: Tortona non ne ha più per provare ad impensierire una Vanoli in assoluto controllo, con Davide Denegri – autore di 11 punti – che sferra il colpo del ko per il 83-67 finale con cui Cremona vince e non molla la parte alta della classifica.

TOP SCORER

Cremona: Zanotti 17, Denegri 11, Golden 9

Tortona: Obasohan 13, Baldasso 12, Thomas 10

OPENJOBMETIS VARESE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 70-74

Seconda affermazione nel giro di pochi giorni per l’Olimpia Milano tra Campionato ed Eurolega: dopo il successo pesante contro il Barcellona di venerdì sera, infatti, l’EA7 Emporio Armani espugna Masnago prevalendo sull’Openjobmetis Varese per 70-74 nel derby lombardo. Meneghini con coach Mario Fioretti in panchina complice un’indisposizione di Ettore Messina, mentre si rivede in campo Billy Baron dopo diversi mesi di assenza a causa dell’infortunio. Varese inizia meglio la sfida (7-6), con i campioni d’Italia che iniziano a prendere le misure grazie a Tonut e Shields. L’Openjobmetis non molla e, grazie a Woldetensae, rimane davanti alla prima sirena (18-17). Giordano Bortolani tracina i compagni in avvio di secondo quarto, con Milano che confeziona un break di 0-7 per il sorpasso (20-24). Hines e l’ex di turno Caruso vanno a bersaglio per il +11 Olimpia, con Varese che risponde subito con un contro-parziale di 12-0 che gli consente di impattare prima del riposo di metà partita (39-39). Nella ripresa Spencer e Hanlan danno continuità a quanto prodotto di buono nel quarto precedente per il +6, con Shields – 25 punti per l’ala americana di passaporto danese – ed Hines che firmano il nuovo vantaggio milanese (48-50). I padroni di casa ribattono colpo su colpo, con McDermott che dall’angolo brucia la retina per il 57-56 dopo 30’. Nell’ultimo quarto il trio azzurro Bortolani-Tonut-Melli riporta l’Olimpia a +3 (61-64), ma Hanlan tiene in vita l’Openjobmetis (66-65). Milano riesce a dare fondo alle ultime energie rimaste, con Shields e Hines che piazzano i punti decisivi per il 70-74 con cui fanno saltare il fattore campo.

TOP SCORER

Varese: Hanlan 19, Brown 11, McDermott e Spencer 10

Olimpia Milano: Shields 25, Hines 9, Tonut e Melli 8

GIVOVA SCAFATI-GEVI NAPOLI BASKET 91-85

La Givova Scafati soffre ma riesce ad aggiudicarsi il derby campano contro una mai doma GeVi Napoli per 91-85 e regala così la prima vittoria a coach Matteo Boniciolli dal suo arrivo. Botta e risposta in avvio di match (9-8), con i padroni di casa che cercano un piccolo strappo grazie a due bombe in fila (15-8). Napoli rosicchia qualche punto e si avvicina (18-14), con la Givova che prova a dare un’altra spallata e sfiora la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Gerald Robinson alla prima sirena (25-16). Nel secondo quarto Scafati innesta le marce alte e vola a +15 (33-18), con la GeVi che non si perde d’animo e colma seppur parzialmente il gap grazie ad Owens e Pullen (38-28). I gialloblù battono un colpo con Alessandro Gentile (46-37), mantenendo cinque lunghezze di margine dopo 20’ (46-41). Nella ripresa la compagine di coach Boniciolli ritorna a +11 (54-43), ma gli ospiti sono bravi a mantenere i nervi saldi e a non far scappare ancora gli avversari col 2+1 di Zubcic (58-51). Scafati riesce a riprendere a macinare gioco e punti, con la coppia statunitense composta da Robinson e Gamble che segna i canestri del 67-60 con cui va in archivio anche la terza frazione. Nel parziale conclusivo la GeVi tenta il tutto per tutto (67-64), ma la Givova piazza un break di 9-0 che la avvicina sempre di più alla vittoria (80-66). I partenopei sono duri a morire e si riavvicinano ancora con Ennis (82-79), ma Scafati non trema in lunetta e grazie a quattro liberi di Rivers e Rossato si aggiudica la sfida tutta campana per 91-85 rimanendo ancora in lizza per la Final Eight di Coppa Italia.

TOP SCORER

Scafati: Rivers 17, Pinkins 14, Gamble 13

Napoli: Ennis 19, Sokolowski 16, Zubcic e Jaworski 13

Credit: Ciamillo