Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo di Merano su Renon, dilaga Fassa a Klagenfurt

Serata ricca di match per quanto riguarda l’Alps Hockey League 2023-2024. Cinque gli incontri in programma nella serata odierna, con quattro squadre italiane sul ghiaccio, due di loro erano una contro l’altra. Iniziamo proprio con il derby tra HC Meran/o Pircher e Rittner Buam SkyAlps chiuso sul 3-2.

I padroni di casa partono fortissimo e passano in vantaggio con Anderson dopo 2:15, quindi raddoppio immediato dello stesso Anderson dopo 6:10. Renon si scuote e accorcia le distanze al 15:43 con Fink, quindi pareggiano con il 2-2 di Coatta al 21:19. Merano torna avanti a due secondi dal termine del secondo periodo con il solito Anderson per il 3-2.

L’SHC Fassa Falcons era sul ghiaccio dell’EC-KAC Future Team e se ne va con un successo schiacciante, addirittura con il punteggio di 9-0. Le reti portano la firma di Deluca (12:30), Schiavone (15:42), quindi Selin per il 3-0 al (28:22), Biondi per il 4-0 (31:31), Iori per il 5-0 (44:17), ancora Selin (47:42) per il 6-0, quindi di nuovo Iori (50:50), ancora Selin (54:12) e Ploner per il 9-0 al 57:58.

Gli Unterland Cavaliers erano impegnati in casa degli Steel Wings Linz e escono con una sconfitta per 2-1 dopo shoot-out. Rete del vantaggio di Käyrä dopo 6:02 quindi, dopo una lunga rincorsa, gli altoatesini pareggiano i conti a 21 secondi dalla fine con Saha. La sfida passa poi all’overtime ma rimane sull’1-1, prima che gli shoot-out dicano Linz, con il penalty decisivo di Sticha.

Negli altri incontri, EHC Lustenau – EK Die Zeller Eisbären si è chiusa sul punteggio di 4-5 mentre tra EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel e Red Bull Hockey Juniors il risultato è stato di 5-4.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 Rittner Buam SkyAlps 21 15 4 1 1 89 49 +40 48

2 EK Die Zeller Eisbären 22 12 3 4 3 90 62 +28 47

3 Red Bull Hockey Juniors 23 13 6 2 2 84 60 +24 45

4 Wipptal Broncos Weihenstephan 22 13 5 0 4 87 61 +26 43

5 EC Bregenzerwald 22 12 5 1 4 84 64 +20 42

6 SIJ Acroni Jesenice 22 10 6 3 3 82 64 +18 39

7 S.G. Cortina Hafro 21 10 6 3 2 81 58 +23 38

8 EHC Lustenau 22 8 10 3 1 86 90 -4 31

9 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 22 7 8 3 4 72 80 -8 31

10 Hockey Unterland Cavaliers 22 7 8 2 5 80 76 +4 30

11 HC Meran/o Pircher 22 9 11 1 1 73 94 -21 30

12 SHC Fassa Falcons 22 5 10 5 2 72 76 -4 27

13 Steel Wings LINZ AG 22 5 10 5 2 58 71 -13 27

14 HC Gherdeina valgardena.it 22 5 12 3 2 65 91 -26 23

15 HK RST Pellet Celje 22 5 15 1 1 55 94 -39 18

16 EC-KAC Future Team 23 3 20 0 0 46 114 -68 9

Credit: Max Pattis