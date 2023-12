Basket, Venezia cade in casa dello Juventut Badalona e incassa il quarto ko consecutivo in EuroCup

Niente da fare per la Reyer Venezia nella 13ma giornata dell’EuroCup 2023-2024. Al Palau Olimpic De Badalona, i ragazzi di Neven Spahija non riescono a rimanere lucidi nei momenti chiave della sfida contro lo Joventut Badalona ed escono dal campo sconfitti per 89-81. A causa di questo ko (il quarto consecutivo in Europa), la squadra veneta resta ferma a quota quattro vittorie (record 4-9) e vede dunque allontanarsi sempre più la zona playoff.

Fondamentali in questo match per lo Joventut Badalona (ora quarto da solo con 8-5) i 17 punti di Yannick Kraag, i 15 punti, 8 assist e 6 rimbalzi di Andres Feliz i 14 di Andrew Andrews e i 12 Pau Ribas, in una serata in cui anche Michael Ruzic (12) e Ante Tomic (10) chiudono in doppia cifra. Inutili invece per gli ospiti i 21 punti di Rayjon Tucker, i 16 di Jordan Parks e la doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Amedeo Tessitori.

Dopo un inizio molto equilibrato (16-16), la squadra di casa alza il ritmo e allunga sul +6 (22-16) con le due triple di Ribas al tramonto del primo quarto. Venezia prova a scuotersi a inizio secondo periodo con i tiri liberi di Parks e i canestri di Brown Jr. e Simms (30-27), ma poi la compagine spagnola cambia nuovamente marcia e vola sul 45-36, prima del canestro di Tucker in chiusura di primo tempo (45-38).

La pausa lunga fa bene al Venezia, che rientra in campo con grande energia. La conseguenza è un parziale di 16-10 (da segnalare le due triple di Wiltjers e l’una di Tucker), con cui gli ospiti si riportano a -1 (55-54). A questo punto l’inerzia sembra tutta in favore della Reyer, ma non è così, perché dall’altra parte salgono in cattedra Kraag e Feliz proprio nel momento di maggiore difficoltà e la squadra spagnola riesce a chiudere avanti di 10 il terzo quarto (70-60). Venezia accusa il colpo e i padroni di casa ne approfittano per allungare ulteriormente, arrivando fino all’82-70 a 3’19” dal termine. Nel finale la Reyer ha una piccola reazione d’orgoglio, ma questa non basta e alla fine a vincere è dunque lo Joventut per 89-81.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

JOVENTUT BADALONA – UMANA REYER VENEZIA 89-81 (22-16, 23-22, 25-22, 19-21)

Joventut Badalona: Kraag 17, Busquets 2, Ribas 12, Prey, Brodziansky, Rodriguez, Andrews 14, Ruzic 12, Feliz 15, Cook 7, Tomic 10

Reyer Venezia: Tessitori 12, Casarin, De Nicolao A. 8, O’Connell, Janelidze ne, Parks 16, Brooks 2, Simms 2, Wiltjer 14, Brown Jr. 6, Tucker 21

Credit: Ciamillo

