Basket, i migliori italiani della 12a giornata di Serie A. Simone Zanotti trascina Cremona, sugli scudi anche Visconti e Petrucelli. Belinelli non basta alla Virtus Bologna

Nel weekend appena trascorso la Serie A di basket ha completato la dodicesima giornata della regular season 2023-2024, con tre soli turni rimasti al termine del girone d’andata che decreterà le otto qualificate alla Final Eight di Coppa Italia. I giocatori italiani hanno trascinato i compagni e le squadre in cui militano, risultando quindi decisivi: andiamo a scoprirli insieme.

13 punti per l’italo-americano John Petrucelli nel colpo esterno della Germani Brescia sull’Unahotels Reggio Emilia (70-77) valso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, mentre per gli emiliani punti di Lorenzo Uglietti. 7 punti e 6 rimbalzi per Amedeo Tessitori nel successo dell’Umana Reyer Venezia sulla Virtus Bologna dopo un overtime (80-85), a cui non sono bastati i 24 punti di un Marco Belinelli mai domo ed i 9 di Awudu Abass. Leonardo Faggian mette a referto 7 punti nella vittoria interna della Nutribullet Treviso sulla Dolomiti Energia Trentino (86-78), con 16 punti dell’ex Paul Biligha ultimo dei suoi ad arrendersi.

La Vanoli Cremona batte nettamente la Bertram Tortona (83-67) grazie alla prestazione monstre di Simone Zanotti autore di 17 punti con un 7/7 da due. Doppia cifra anche per Davide Denegri (11 punti), mentre per la Bertram 12 punti di Tommaso Baldasso e 6 di Luca Severini. Nicolò Melli e Stefano Tonut contribuiscono con 8 punti ciascuno al successo dell’Olimpia Milano sull’Openjometis Varese nel derby lombardo (70-74), con Matteo Librizzi che chiude con 6 punti segnati tra le fila dei padroni di casa. La Givova Scafati soffre ma piega la resistenza della GeVi Napoli nella sfida tutta campana (91-85) grazie anche alla doppia cifra di Alessandro Gentile (10 punti) mentre per i partenopei 2 punti di Giovanni De Nicolao.

Affermazione fuori casa di misura della Carpegna Prosciutto Pesaro sull’Estra Pistoia (73-74) con 19 punti di Riccardo Visconti e 12 di Leonardo Totè, mentre per i toscani 3 punti di Gianluca Della Rosa. Nell’ultima sfida che completava il turno la Dinamo Sassari vince contro la Happy Casa Brindisi (84-81) con 6 punti di Alessandro Cappelletti, con Eric Lombardi miglior realizzatore italiano dei pugliesi con 3 punti.

Credit: Ciamillo