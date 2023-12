Basket, Pesaro e Sassari vincono le ultime partite della 12ma di Serie A

Si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A di basket e in serata sono scese in campo prima Pistoia e Pesaro, per poi chiudersi con la sfida tra Sassari e Brindisi. Due sfide importantissime tra quattro squadre in lotta per la salvezza e i playoff. Ecco come è andata.

ESTRA PISTOIA – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 73-74

Match molto equilibrato nella prima fase, con le due formazioni che si alternano in vantaggio e nessuna che trova un break per allungare. È Pistoia la prima ad andare oltre un possesso di vantaggio, ma Pesaro resta in scia e si riporta anche avanti. Solo nel finale del primo quarto due triple di Moore spezzano l’equilibrio e i toscani vanno al primo stop avanti 23-17. Cambia musica la seconda frazione, con Pesaro sugli scudi a piazzare un parziale iniziale di 9-0 che vale il +3. Reagisce Pistoia con un 5-0 che fa rimettere la testa avanti ai padroni di casa, ma è nuovamente Pesaro a fare la partita e dopo un momento di sostanziale equilibrio, nuovo parziale per gli ospiti, con Visconti (tripla) e Cinciarini (canestro e due assist) che firmano il +7 a 2’ dall’intervallo. Nel finale arriva anche la tripla di Ford e si va al riposo con Pesaro avanti 38-47.

Una tripla di Visconti nei primi minuti della ripresa vale la doppia cifra di vantaggio per Pesaro, che ora può iniziare anche a controllare il match. Con le percentuali che si sono abbassate da entrambe le parti del parquet, dunque, si continua con un botta e risposta, con Pistoia che ricuce in singola cifra e poi nuovo minibreak di Pesaro che arriva a toccare il +14 di vantaggio e va all’ultimo stop avanti 52-64. Non riesce a reagire Pistoia, che nei primi minuti dell’ultimo quarto può solo impattare il parziale, ma non a chiudere il gap con una Pesaro in controllo del match. Ma la partita non è finita e un break di 13-0 in tre minuti e mezzo riporta a sorpresa Pistoia a -4 e tutto da rifare. A poco più di 3’ dalla sirena sbaglia la tripla del -1 Hawkins, con Pesaro che difende strenuamente. Il -1, così, arriva a 1’ dalla fine con Moore, ma due liberi di Cinciarini rilanciano Pesaro. Blakes riaccorcia, ma sulla sirena Moore non trova la tripla del sorpasso e Pesaro vince 73-74. A Pistoia non bastano i 24 punti dello stesso Moore, mentre per Pesaro spiccano i 19 punti di Riccardo Visconti e i 10 assist di Andrea Cinciarini.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – HAPPY CASA BRINDISI

Sfida molto delicata in Sardegna e avvio molto equilibrato, con nessuna delle due squadre che vuole concedere qualcosa agli avversari. Brindisi prova a dare una scossa andando sul +4, ma subito reagisce Sassari che ribalta la situazione. Il botta e risposta continua per tutto il periodo, con parziali e controparziali che impediscono alle due squadre l’allungo e si va al primo stop con Brindisi avanti 22-25. Una tripla di Jackson vale il +6 a inizio ripresa e pugliesi che provano ad allungare. Un fallo subito da Sneed vale tre liberi e Brindisi che va sul +9 dopo due minuti di gioco. Ospiti che vanno anche in doppia cifra, ma Sassari non demorde e con Kruslin, Tyree e Gombauld ricuce il divario e si va al riposo con Brindisi avanti solo 50-51.

La ripresa inizia con una tripla di Senglin e un canestro di Kyzlink per il nuovo +6 pugliese, ma quattro punti consecutivi di Whittaker Jr. valgono il nuovo -1 per Sassari, che resta attaccata alla partita. Prova a riallungare Brindisi, in un quarto dalle percentuali bassissime rispetto ai primi 20 minuti, ma nel finale arriva la tripla di Mckinnie che fissa il punteggio sul 64-67 per gli ospiti. Continua a inseguire Sassari, con Brindisi che non riesce a uccidere la partita e, così, tre liberi di Treier impattano il match dopo 2 minuti e mezzo di gioco e tutto da rifare al PalaSerradimigni. A 2’17” dalla fine Tyree trova una giocata da tre punti che dà il +1 a Sassari, vantaggio con cui si entra nell’ultimo minuto di gioco. A 28” dalla sirena è Johnson a riportare avanti di una lunghezza Brindisi, a 18” è Tyree dalla lunetta a ribaltare di nuovo tutto e sono i punti decisivi con la stoppata di Charalampopoulos a spegnere le speranze di Brindisi. C’è ancora il tempo per i liberi di Tyree che fissano il punteggio finale sull’84-81. Lo stesso Tyree top scorer con 17 punti, mentre a Brindisi non bastano 5 giocatori in doppia cifra per vincere.

