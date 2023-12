Basket, doppia e dura trasferta francese per Venezia e Trento in EuroCup

Si disputa questa settimana l’undicesima giornata della EuroCup e tra domani e mercoledì doppia trasferta in terra francese per le italiane protagoniste del torneo. Per Venezia domani appuntamento a Parigi, mentre Trento scenderà in campo mercoledì contro Bourg en Bresse.

Non sarà una partita facile per Spissu e compagni, che scendono in campo domani alle 20.30 contro il Paris Basketball. I parigini sono primi nel gruppo A, con nove vittorie e una sconfitta, nonostante abbiano disputato ben sette trasferte sin qui, tutte vinte. L’unico ko è arrivato in casa e su questo si aggrappa Venezia per sperare nel successo.

I veneti, però, attualmente sono ottavi, con 4 vittorie e 6 sconfitte, con un solo successo fuori casa. In EuroCup top scorer per Venezia è Rayjon Tucker, con 14,2 punti di media, ma oltre 10 punti a partita li hanno segnati anche Marco Spissu (13,2), Barry Brown Jr. (12,9), Aamir Simms (11,8), Amedeo Tessitori (11,6), e Kyle Wiltjer (10,8). In casa parigina, invece, da tenere d’occhio Nadir Hifi (18 punti a partita), TJ Shorts (17,8) e Collin Malcolm (14,1).

Mercoledì sera, invece, a Bourg en Bresse scenderà in campo Trento. Anche questa è una sfida durissima, con i francesi attualmente secondi della pool B, con 8 vittorie e 2 ko, ma avendo vinto tutti e 5 i match casalinghi. Di contro, Trento è attualmente settima, appena fuori dalla zona playoff, con 4 vittorie e 6 sconfitte, due successi arrivati in trasferta.

Tra i francesi i più pericolosi al tiro sono Zaccharie Risacher, con 12,7 punti a partita segnati, Jeremy Morgan (12,3), Isiaha Mike (11,2) e Bryce Brown (11,1). In EuroCup, invece, i top scorer per Trento sono Kamar Baldwin, con 14,4 punti segnati a partita, e Andrejs Grazulis, con 13,7.

Credits: Ciamillo