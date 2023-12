NBA, risultati della notte (2 dicembre): Banchero batte Gallinari, Boston supera Philadelphia

Nella nella notte italiana di oggi si sono giocate sei partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tra le sfide in programma la più attesa al di qua dell’oceano quella che vedeva di fronte gli Orlando Magic di Paolo Banchero e i Washington Wizards di Danilo Gallinari. Ma in campo anche Boston-Philadelphia, così come Luka Doncic e Nikola Jokic. Andiamo a scoprire come sono andate a finire tutte le partite.

Nono successo consecutivo per gli Orlando Magic che superano i Washington Wizards 130-125. La sfida tra Danilo Gallinari e Paolo Banchero viene vinta dall’italoamericano, ma i Wizards ci credono e ci provano per lunghi tratti. Orlando, infatti, è obbligata a inseguire per tutto il primo tempo e solo nel finale trova il guizzo vincente. Top scorer Franz Wagner con 31 punti, ma doppia doppia per Banchero con 28 punti e 13 rimbalzi, mentre il Gallo chiude con 7 punti il suo match. Vittoria in trasferta per i New York Knicks che superano i Toronto Raptors 106-119. Merito di ben sei giocatori in doppia cifra (e per Julius Randle tripla doppia sfiorata con 20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) che nella ripresa fanno la differenza e fanno volare i Knicks.

Nel big match di giornata sono i Boston Celtics a imporsi sui Philadelphia 76ers per 125-119. La partita prometteva spettacolo ed equilibrio e così è stato, con 16 cambi di leadership nel match e due squadre che non riuscivano mai a trovare l’allungo decisivo. Lo trovano i Celtics a 2 minuti dalla fine e lo trovano dalla lunetta, con i Sixers che pagano i troppi falli. E a Philadelphia non bastano i 26 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Patrick Beverley. Senza Luka Doncic, assente per motivi personali, crollano i Dallas Mavericks in casa contro i Memphis Grizzlies per 94-108. Memphis guida per quasi tutto il match e la chiude senza grossi problemi grazie ai 30 punti di Desmond Bane.

Altra supersfida quella andata in scena a Phoenix tra i Suns e i Denver Nuggets, vinta da Denver 119-111. Qui la stella c’è e si chiama, ovviamente, Nikola Jokic. I Nuggets scappano via nel secondo quarto, ma poi si fanno rimontare, rischiano e solo nel finale riescono a respingere la rimonta di Phoenix. Ai Suns non bastano i 31 punti di Jusuf Nurkic e i 30 punti e 11 assist di Kevin Durant, mentre per Denver spiccano i 21 punti e i 16 assist del solito Nikola. Infine, nell’ultimo match di giornata vittoria per i New Orleans Pelicans sui San Antonio Spurs per 121-106. Match equilibrato per trequarti di gioco, ma nell’ultimo periodo scappa via NOP e lo fa con i 24 punti e 12 rimbalzi di Jonas Valanciunas.

I RISULTATI DELLA NOTTE (2 DICEMBRE)

Orlando Magic – Washington Wizards 130-125

Toronto Raptors – New York Knicks 106-119

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 94-108

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 125-119

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 121-106

Phoenix Suns – Denver Nuggets 111-119

Foto: LaPresse