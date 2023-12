Basket femminile: la Virtus Bologna ospita Sesto San Giovanni, Schio fa visita a Battipaglia

Proseguirà in questo fine settimana la Serie A 2023-2024 di basket femminile. Tra domani e domenica si disputeranno infatti i sei incontri validi per la sesta giornata (da segnalare che in questo weekend riposerà la capolista Reyer Venezia) e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le sfide che ci aspettano.

Si partirà domani alle 15.30 con Virtus Bologna-Sesto San Giovanni, una sfida molto interessante tra rispettivamente la terza (14 punti) e la quinta (12) forza del campionato italiano. Sulla carta comunque le V Nere sembrano avere qualcosa in più, ma attenzione alle ragazze di Cinzia Zanotti, che hanno tutte le carte in regola per fare male. Alle 20:00 scenderà poi in campo Schio, che affronterà in trasferta Battipaglia in un incontro che pare avere già l’esito scritto. In questo match, infatti, la squadra di Georgios Dikaioulakos, attualmente seconda con 16 punti, non dovrebbe avere problemi a vincere e a portarsi a -2 dalla Reyer Venezia.

Passando a domenica, alle 15:30 si giocherà Ragusa-Sanga Milano. Qui le ragazze di Lino Lardo, in questo momento ottave con 8 punti, partiranno favorite, ma non dovranno di certo sottovalutare le avversarie (momentaneamente penultime in classifica con una sola vittoria in nove partite), nonostante esse siano reduci da sette sconfitte consecutive.

Alle 18:00 si giocheranno poi tutte le altre partite. San Martino di Lupari ospiterà Campobasso, per un match interessantissimo tra due squadre che in questo momento occupano rispettivamente la quarta (14 punti) e sesta posizione (12). Il Brixia se la vedrà in casa contro l’Oxygen Roma, in una sfida molto importante in chiave salvezza. Infine, Sassari farà visita a Faenza, con l’obiettivo di ottenere la quinta vittoria consecutiva e continuare la risalita verso i piani alti della classifica (attualmente la compagine sarda si trova al settimo posto con 10 punti), mentre dall’altra parte la squadra emiliana, momentaneamente 11ma con 4 punti, andrà a caccia di un successo che permetterebbe di allontanarsi leggermente dagli ultimi posti in classifica.

Credit: Ciamillo