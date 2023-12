Beach volley, pubblicato il calendario del World Tour 2024! Ancora quattro Elite16 per conquistare Parigi

Dopo indiscrezioni varie, qualche aggiustamento, ecco con il giusto anticipo ufficializzato dalla FIVB il calendario provvisorio (con tutti i tornei principali però) del 2024 del Volleyball World Beach Volley Tour. Il momento più atteso del circuito sarà il 10 giugno quando verrà stilata la classifica finale del ranking di qualificazione olimpica e le prime 17 coppie maschili e femminili, al netto dei Campioni del Mondo, già qualificati, e con un massimo di due coppie per ogni nazione saranno certe di essere al via del torneo a Cinque Cerchi in programma dal 27 luglio a Parigi.

Fino a quel momento sono in programma quattro tornei Elite 16 che andranno a distribuire il maggior numero di punti e cinque tornei Challenge che potrebbero rivelarsi decisivi soprattutto per le posizioni di rincalzo. Sono stati inseriti in calendario anche alcuni tornei Futures ma la lista soprattutto di questi tornei (ma probabilmente anche dei Challenge) dovrà essere completata, con l’inserimento anche dei cinque (pare sia ufficiale l’aggiunta di un torneo rispetto allo scorso anno) eventi in programma in Italia.

Si parte da dove si è concluso il circuito mondiale 2023, da Doha e dal Qatar con un torneo Elite 16, si chiude con il Challenge di Nuvali nelle Filippine l’1 dicembre, torneo che anticipa le Finals ancora in programma a Doha dal 5 all’8 dicembre. Questo il programma completo dei tornei fin qui inseriti in calendario. Elite 16: 5-9 marzo Doha (Qatar), 17-21 aprile Tepic (Messico), 22-26 marzo Espinho (Portogallo), 5-9 giugno: Ostrava (Repubblica Ceca), 3-7 luglio: Gstaad (Svizzera), 10-14 luglio: Vienna (Austria), 21-25 agosto: Amburgo (Germania), 28 agosto-1 settembre: Montreal (Canada). Challenge: 20-24 marzo: Recife (Brasile), 27-31 marzo: Saquarema (Brasile), 10-14 aprile: Guadalajara (Messico), 24-28 aprile: Xiamen (Cina), 29 maggio-2 giugno: Stare Jablonki (Polonia), 17-20 ottobre: Joao Pessoa (Brasile), 21-24 novembre: India (sede da definire), 28 novembre-1 dicembre: Nuvali (Filippine.

Futures: 28 febbraio-3 marzo: Mollymook (Australia), 7-10 marzo: Manganui (Nuova Zelanda), 20-24 marzo: Coolangatta (Australia), 2-6 aprile maschile, 9-13 aprile femminile: Tahiti (Francia), 9-12 maggio: Pingtan (Cina), 16-19 maggio Qingshan (Cina), 21-25 agosto: Halifax (Canada), 5-9 settembre: Qidong (Cina), 12-15 settembre: Qingdao(Cina), 19-22 dicembre: Negombo (Sri Lanka). Finals: Doha (Qatar): 5-8 dicembre.

Foto Fivb