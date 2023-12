Calcio, Juventus fermata dal Genoa a Marassi: Gudmundsoon risponde a Chiesa nel 16° turno di Serie A

E’ finita 1-1 la sfida di Marassi tra Genoa e Juventus, valida per il 16° turno del campionato di calcio di Serie A. I bianconeri si erano portati in vantaggio nel primo tempo con un calcio di rigore realizzato da Federico Chiesa, ma nella ripresa è stato l’islandese Albert Guðmundsson a realizzare il gol del definitivo pareggio. La squadra di Massimilano Allegri sale a 37 punti in classifica generale, ma fallisce il sorpasso momentaneo all’Inter, in testa con 38 punti e un match in meno. Compagine genoana 14ma (16 punti).

PRIMO TEMPO – Nel 3-5-2 juventino spicca l’assenza di Rabiot, che non è riuscito a recuperare dal colpo al costato rimediato nella partita contro il Napoli. Vlahovic e Chiesa di punta e cerniera di centrocampo formata da McKennie, Locatelli e Miretti. I rossoblu sono schierati da Gilardino a specchio, con Messias e Gudmundsson tandem d’attacco. Dopo una breve fase di studio, al 6′ i padroni di casa si rendono pericolosi: conclusione dalla distanza di Malinovskyi che Szczesny blocca a terra. Risponde al 13′ la Juve: ottima iniziativa di Cambiaso che tiene l’uno contro uno con Bani, poi serve Chiesa di tacco e quest’ultimo tenta la conclusione verso la porta, ma Martinez si rifugia in corner.

Il Genoa non sta a guardare e prova a farsi vivo dalle parti di Szczesny su calcio piazzato, ma al 22′ è Vlahovic a regalare un sussulto al pubblico bianconero: gran palla di Chiesa per l’attaccante serbo che però spara alto da ottima posizione. Al 26′ calcio di rigore per la Vecchia Signora: da un errore di Badelj scatte il contropiede bianconero e Martinez è costretto ad azzardare l’uscita su Chiesa. Penalty chiaro ed è proprio quest’ultimo a incaricarsi della battuta e a realizzare. La Juventus cerca con il possesso palla di narcotizzare la partita. Prima frazione che si chiude sull’1-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la partenza del Genoa è molto convincente e al 48′ c’è il pari degli uomini di Gilardino: da un’iniziativa del nuovo entrato Ekuban, Gudmundsson si fa trovare pronto all’appuntamento. Si gioca a ritmi alti e i rossoblu spinti dal pubblico di Marassi vogliono vincere. Al 74′ chance per i genoani: Szczesny deve uscire in anticipo su Ekuban al limite, con i piedi, per evitare guai. Attacca a testa bassa la squadra di Gilardino, ma non c’è precisione, anche perché la Juve si chiude bene. Non ci sono altre emozioni e la sfida termina sull’1-1.

