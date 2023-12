Basket femminile: Schio cade in Ungheria nel decimo turno di Eurolega

Dopo tre vittorie consecutive si ferma il Famila Schio nel decimo turno dell’Eurolega di basket femminile. Le venete cadono in Ungheria contro il DVTK Miskolc per 73-69 al termine di una partita che ha visto le orange quasi sempre inseguire, accorciando poi nell’ultimo quarto, senza avere il guizzo decisivo per poi andarsi a prendere la vittoria. Un ko che non permette a Schio di agganciare proprio le ungheresi in classifica, restando al quarto posto, l’ultimo comunque disponibile per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Non bastano al Famila i 16 punti di Arella Guirantes ed anche le buone prestazioni di Elisa Penna e Giorgia Sottana, che chiudono rispettivamente con 13 e 12 punti. Le padrone di casa sono trascinate dai 17 punti di Milica Jovanovic e dai 15 di Ana Tadic.

Buon avvio di match per Schio, che è avanti dopo cinque minuti con la tripla di Park (7-6). Le venete si tengono in vantaggio, ma proprio nel finale di quarto si scatena Lelik ed il DTVK chiude la prima frazione sul 20-16. Nella prima metà del secondo quarto più volte le ungheresi cercando di scappare, ma Schio replica e rimane comunque a contatto sul -4 (34-30). Il DTVK, però, trova l’allungo decisivo negli ultimi tre minuti prima dell’intervallo, con Tadic che guida le ungheresi sul +15. Alla pausa lunga le padrone di casa sono avanti 45-32.

Al rientro in campo Guirantes prova a dare una scossa a Schio, ma le ungheresi rispondono colpo su colpo. Le venete al massimo arrivano sul -7, ma faticano a trovare il parziale che possa ribaltare l’inerzia del match. Si entra così negli ultimi dieci minuti di partita con il DVTK avanti 62-53. Si segna poco nell’ultimo quarto, ma Schio riesce comunque a rientrare sul -4 (64-60). Jovanovic, però, risponde alle venete e il DVTK riallunga nuovamente nei minuti finali. Schio ha un ultimo sussulto, ma non basta perchè vincono le ungheresi 73-69.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DVTK THERM – FAMILA SCHIO 73-69 (20-16, 25-16, 17-21, 11-16)

Dvtk: N.Aho 5, Charles 12, Garbin 10, Jovanovic 17, Lelik 5, T.Aho, Grigalauskyte 7, Kanyasi, Olah, Tadic 15, Tenyer 2, Veg-Dudas

Schio: Bestagno, Guirantes 16, Parks 10, Penna 13, Verona 7, Sottana 12, Chagas, Crippa, Reisingerova 7, Sivka 4

