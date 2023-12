Badminton, World Tour Finals 2023: tante sorprese, ko Alxelsen e Naraoka. Bene An nel femminile

Iniziano le Finals di Badminton in quel di Hangzhou. Sul territorio cinese si decideranno i migliori dell’anno tra singolare maschile, femminile, i rispettivi doppi e doppio misto. Si comincia con la fase a gironi, che ha regalato qualche bella sorpresa.

SINGOLARE MASCHILE

Nel gruppo A inizia male il cammino di Viktor Axelsen, due volte campione mondiale: il danese soccombe con un doppio 21-19 al cospetto del cinese Yu Qi Shi; ma le sorprese proseguono con il ko del numero 1 Kodai Naraoka contro l’indonesiano Anthony Sinisuka Ginting in tre set sul 10-21, 21-10, 21-18. Gruppo B che vede invece Jonatan Christie rispettare il pronostico con Kunlavut Vitidsarn con un netto 21-18 21-8, mentre l’altro danese Anders Antonsen ha la meglio sul cinese Shi Feng Li con il punteggio di 21-18 21-12.

SINGOLARE FEMMINILE

Non mancano risultati non scontati anche nel torneo femminile, con la coreana Se Young An, numero 1 del tabellone, venire sconfitta dalla connazionale Ga Eun Kim con un doppio 21-18. Nel secondo match invece Tzu Ying Tai supera Gregoria Mariska Tunjung per 21-18 21-17. Gruppo B che invece rispetta i pronostici con le vittorie di Yu Fen Chen e Carolina Marin rispettivamente su Beiwen Zhang (21-17, 19-21, 21-9) e Han Yue (21-17, 19-21, 21-9).

DOPPIO MASCHILE

Gruppo A che vede le teste di serie più basse avanzare con due belle vittorie: Takuro Hoki e Yugo Kobayashi superano i malesi Aaron Chia e Wooi Yik Soh con il punteggio di 21-16, 14-21, 21-18, mentre nel derby cinese escono vincitori Yu Chen Liu e Xuan Yi Ou oer 21-18, 16-21, 21-16 su Liang Wei Keng e Chang Wang. Nel gruppo B bene gli indonesiani Fajar Alfian e Muhammad Rian Ardianto, che battono 21-14 21-19 i connazionali Muhammad Shohibul Fikri e Bagas Maulana, mentre i coreani Min Hyuk Kang e Seung ae Seo vengono sconfitti dai danesi Kim Astrup ed Anders Skaarup Rasmussen oer 21-10, 15-21, 24-22.

DOPPIO FEMMINILE

Sorride la Cina con Quin Chen Chen e Yi Fan Jia, che superano le connazionali Sheng Shu Liu e Ning Tan per 21-14 21-17, mentre le indonesiani Apriyani Rahayu e Siti Fadia Silva Ramadhanti si impongono sulle giapponesi Mayu Matsumoto e Wakana Nagahara per 11-21, 21-16, 21-18. Gruppo B che invece vede Ha Na Baek e So Hee Lee vincere il derby coreano con So Yeong Kim e Hee Yong Kong 21-11, 22-20 e le giapponesi Nami Matsuyama e Chiharu Shida superare 21-15 21-10 Jongkolphamn Kititharakul e Rawinfda Prajongjai 21-15 21-10.

DOPPIO MISTO

Gruppo A con vittorie pronosticabili: i cinesi Yan Zhe Feng e Dong Ping Huang hanno facilmente la meglio su Tang Jie Chen ed Ee Wei Toh per 21-10 21-13, poca storia anche nell’altro match con Yuta Watanabe ed Arisa Higashino che superano 21-16 21-14 i thailandesi Dechapol Puavaranukroh e Sapsiree Taerattanachai per 21-16 21-14. Bene nel gruppo B i cinesi Si Wei Zheng, vittoriosi con un doppio 21-17 su Chun Man Tang e Ying Suet Tse, e Seung Jae Seo e Yu Jung Chae sui connazionali coreani Won Ho Kim e Na Eun Jeong 23-21 21-12.

Foto: LaPresse