Australian Open 2024, Rafa Nadal impressiona contro Fils in allenamento: mina vagante a Melbourne

Rafa Nadal, mina vagante per gli Australian Open 2024? Lo scopriremo. Di sicuro, c’è che il maiorchino si sta allenando piuttosto bene in Kuwait, in avvicinamento al suo rientro ufficiale in campo nell’ATP250 di Brisbane, il cui inizio è previsto dal 31 dicembre. Rafa, costretto a stare fermo praticamente un anno a causa di una lesione all’ileopsoas, sembra stare bene.

I suoi colpi potenti si sono fatti sentire nella preparazione con il giovane francese Arthur Fils, tra i giocatori più promettenti del circuito. Il transalpino, a quanto riportano le cronache, è stato messo in difficoltà dalle accelerazioni dell’iberico che specialmente con il dritto è sempre in grado di fare molto male all’avversario, imprimendo grande potenza e spin alla propria palla.

Allenamenti, quindi, ad alta intensità in cui Nadal ha voluto testare le risposte del suo fisico e da questo punto di vista le indicazioni sono state assai confortanti. Certo, un conto è una partita vera e un altro una simulazione della stessa, però il fuoriclasse iberico è pronto alla sfida.

Se il suo percorso dovesse proseguire senza intoppi, a Melbourne potrebbe essere un pericolo. Presente nel tabellone principale grazie al ranking protetto, chiunque dei top potrebbe ritrovarsi un incrocio anche con lui e questo sarebbe sicuramente un fattore interessante.

This rally was something Huge fight between Rafa and Arthur Fils at practice ! : basel_ via Instagram pic.twitter.com/8azEY43kiT — rafael_nadal_by_hippo (@rnbyhippo22) December 10, 2023

Foto: LaPresse