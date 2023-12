Atletica, Sofiia Yaremchuk al via della Maratona di Valencia: record italiano a rischio?

Appuntamento fissato domenica 3 novembre con partenza alle ore 8.15 per la Maratona di Valencia 2023, una delle gare più veloci al mondo sulla distanza. Anche l’edizione di quest’anno presenta infatti un campo partenti di alto livello internazionale, in cui l’Italia proverà a ben figurare soprattutto al femminile con Sofiia Yaremchuk.

La 29enne azzurra ha effettuato un grande progresso in questa stagione, correndo in 2h24:02 a Londra il 23 aprile e avvicinandosi così a soli 18 secondi dal record nazionale firmato da Valeria Straneo in 2h23:44 nel 2012 a Rotterdam. La portacolori dell’Esercito è balzata al quinto posto nelle liste tricolori all-time e domani proverà ad incrementare ulteriormente il personale, mettendo nel mirino magari il primato italiano assoluto sui 42,195 chilometri.

Yaremchuk ha già ottenuto il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024, di conseguenza Valencia rappresenta per lei una tappa di passaggio nel lungo percorso di avvicinamento verso la rassegna a cinque cerchi. Il Bel Paese schiera anche la campionessa italiana 2022 Giulia Sommi e Sara Galimberti, alla seconda esperienza in maratona dopo l’esordio del 2016 a Reggio Emilia.

Nella gara maschile sono iscritti Yassine El Fathaoui, reggiano classe 1982 che ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021, e Nekagenet Crippa, reduce dal titolo tricolore nella mezza a Telese Terme con 1h02:40 a metà ottobre. Italia a parte, il protagonista più atteso in terra iberica è indubbiamente l’ugandese Joshua Cheptegei, oro mondiale dei 10.000 a Budapest e olimpico nei 5.000 metri, pronto al suo debutto assoluto in maratona. Tanti avversari di primo piano, tra cui l’etiope Kenenisa Bekele, terzo di sempre in 2h01:41 e plurimedagliato iridato e olimpico su pista.

Foto: Lapresse