Atletica, Molinarolo e Bertelli di scena a Padova in un meeting indoor di asta per il debutto stagionale

Venerdì 5 gennaio 2024 la terza edizione della Pole Vault Convention (che proseguirà poi sabato e domenica con il convegno internazionale) si aprirà con un meeting di salto con l’asta sulla pedana del Palaindoor di Padova. Attesi per l’occasione oltre un centinaio di atleti (provenienti anche dall’estero), tra cui due specialisti azzurri di alto profilo.

Parliamo in primis di Elisa Molinarolo, reduce da una stagione fantastica in cui ha fatto dei progressi importanti diventando la prima astista italiana di sempre a qualificarsi per la finale di un Mondiale. La 29enne veneta, nona classificata nell’ultima rassegna iridata di Budapest, è seconda all-time nelle liste nazionali con il 4.68 dello scorso settembre a Chiari.

Molinarolo si appresta dunque ad effettuare il debutto stagionale in gara già nel primo weekend di un’annata che culminerà in estate con i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ricordiamo che il minimo a cinque cerchi è stato fissato a 4.73 metri, misura distante al momento 5 centimetri dal primato personale all’aperto della nostra portacolori.

Riflettori puntati invece nella gara maschile su Simone Bertelli, campione europeo Under 20 in carica, entrato da poco nelle Fiamme Gialle, che dovrebbe debuttare nel 2024 proprio a Padova. Il primatista nazionale indoor U20 (con 5.51) proverà a migliorare ulteriormente, dopo aver conquistato il titolo continentale di categoria la scorsa estate a Gerusalemme con 5.40

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Atletica su OA Sport...