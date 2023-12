Atletica, la foto dell’anno è italiana! Mattia Ozbot vince il premio di World Athletics

Mattia Ozbot ha vinto il “World Athletics Photograpf of the Year”, ovvero il premio per la miglior fotografia dell’anno assegnato dalla Federazione Internazionale. Un riconoscimento davvero di lusso per il fotografo italiano, scelta da un panel di esperti tra addirittura 134 candidature! Il 28enne lombardo, specializzato soprattuto in basket, calcio, moda ed eventi, ha catturato con originalità la silhouette del decathleta tedesco Leo Neugebauer, nel momento in cui festeggiava ancora in volo dopo un salto riuscito ai Mondiali di Budapest.

Mattia Ozbot ha commentato attraverso i canali federali: “Sono super sorpreso e un po’ con la pelle d’oca. Mi sono reso conto che la foto fosse molto particolare perché catturava un momento unico, ma in gara ce n’erano tante, di molti colleghi bravissimi. La gara si svolgeva intorno a mezzogiorno, il sole era alto e quando attraverso il mio obiettivo ho visto l’atleta esultare, ho pensato che potesse essere uno scatto interessante”. Tra l’altro nel recente passato aveva vinto anche il concorso fotografico internazionale AIPS Media Awards nella categoria Young Reporter.