Atletica, Europei cross 2023: le speranze di medaglia dell’Italia. Battocletti e Crippa i fari azzurri

Gli Europei di Cross 2023 andranno in scena domenica 10 dicembre a Bruxelles (Belgio), lungo l’esigente tracciato disegnato sui prati del parco di Laeken. L’Italia vuole essere protagonista con ben 42 azzurri chiamati a fare la voce grossa nella rassegna continentale, a dodici mesi di distanza dall’edizione casalinga di Venaria Reale. Il percorso si presenta ondulato, con il rischio della pioggia e del fango in agguato.

Yeman Crippa scatterà tra i favoriti della vigilia nella gara maschile sui 9 chilometri. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri non dovrà fare i conti con il fuoriclasse norvegese Jakob Ingebrigtsen, che ha deciso di non presentarsi ai nastri di partenza dopo aver dominato gli ultimi due appuntamenti. Il trentino, già capace di conquistare la medaglia d’argento nel 2019 e quarto l’anno scorso, dovrà fare i conti soprattutto con il padrone di casa Isaac Kimeli, già bronzo nel 2023. Gli altri avversari da tenere in forte considerazione sono il norvegese Henrik Ingebrigtsen, i francesi Yann Schrub e Hugo Hay, gli spagnoli Fernando Carro e Ouassim Oumaiz. Si spera in un buon piazzamento anche da parte di Iliass Aouani, reduce dal settimo posto alla Maratona di New York.

Nadia Battocletti vuole sognare in grande al debutto tra le seniores, dopo aver vinto ben quattro titoli giovanili consecutivi (under 20 nel 2018 e nel 2019, under 23 nel 2021 e nel 2022). La trentina, reduce dal terzo posto ad Alcobendas, si cimenterà sui nove chilometri con l’intento di dire la sua. La favorita della vigilia è la norvegese Karoline Bjerkeli Grovdal, che ha vinto le ultime due edizioni. Da tenere in seria considerazione la britannica Jessica Warner-Judd (ottava sui 10.000 metri agli ultimi Mondiali), la compatta formazione spagnola e l’irlandese Fionnuala McCormack. Cercano di stupire anche Anna Arnaudo e Valentina Gemetto.

L’Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella staffetta mista. Saranno ancora della partita Pietro Arese e Gaia Sabbatini, affiancati per l’occasione da Ossama Meslek e Marta Zenoni (al posto di Federica Del Buono e Yassin Bouih). Le rivali di riferimento saranno il Belgio di Elise Vanderelst (campionessa europa indoor dei 1500 metri nel 2021), la Spagna di Ignacio Fontes e la Francia. A livello giovanile le più accreditate sono Sara Nestola e Aurora Bado tra le under 23.

Foto: Grana/FIDAL