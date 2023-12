Australian Open 2024, l’entry list del tabellone femminile. 5 azzurre nel main draw a Melbourne

Nella giornata di ieri sono state pubblicate le entry list per i tabelloni principali degli Australian Open 2024, primo Slam della prossima stagione tennistica. Il Major aussie, in programma dal 14 al 28 gennaio, ha svelato dunque l’elenco completo provvisorio dei giocatori iscritti ai main draw di singolare sia in campo maschile che al femminile.

Tra le donne l’Italia potrà contare su cinque rappresentanti già certe di accedere direttamente in tabellone a Melbourne senza dover passare dalle qualificazioni. Stiamo parlando di Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti, mentre Sara Errani è la settima delle escluse e dovrà quasi sicuramente affrontare il tabellone cadetto.

Paolini, n.30 del ranking mondiale, ad oggi sarebbe virtualmente 29ma del seeding (per l’assenza della n.17 WTA Belinda Bencic, in dolce attesa) ma dovrà guardarsi le spalle nella prima settimana di gennaio per conservare un posto tra le 32 teste di serie al sorteggio. Fari puntati ovviamente sulla polacca numero 1 al mondo Iga Swiatek, anche se sono in tante a poter coltivare sogni di gloria.

Di seguito l’entry list provvisoria del main draw femminile agli Australian Open 2024:

