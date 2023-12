Atletica, domani torna la We Run Rome. Al via Yaremchuk e Meucci sulla distanza dei 10 km

Domani, domenica 31 dicembre 2023, andrà in scena la dodicesima edizione della ‘We Run Rome’, evento organizzato da ASD Atleticom sotto l’egida della Fidal. La manifestazione prevede una corsa su strada competitiva di 10 chilometri e non competitiva sulle distanze di 5 e 10 km nel pieno centro della capitale italiana.

“Quest’anno avremo il 30% degli iscritti stranieri, con una maggioranza di spagnoli, francesi e anche greci. In totale saremo circa 8.000, con i pettorali della competitiva già praticamente esauriti. Subito dopo l’evento, inizieremo a lavorare per ‘Il Miglio di Roma’, in programma un paio di settimane prima degli Europei di atletica leggera che si svolgeranno dal 7 al 12 giugno“, aveva dichiarato qualche giorno fa il presidente dell’ASD Atleticom, Camillo Franchi Scarselli.

Per quanto riguarda la 10 km, lo start ed il traguardo sono entrambi situati presso lo Stadio delle Terme di Caracalla “Nando Martellini” con il percorso che prevede l’attraversamento delle strade e piazze romane. Gli atleti raggiungeranno infatti nell’ordine Piazza Venezia, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Villa Borghese, via Vittorio Veneto, via dei Fori Imperiali e Piazza del Colosseo prima di tornare al punto di partenza.

Fari puntati al femminile in chiave azzurra su Sofiia Yaremchuk, alla prima uscita ufficiale dopo aver migliorato il record italiano di maratona con 2h23:16 lo scorso 3 dicembre a Valencia. “La We Run Rome resta sempre nel mio cuore. Qualche anno fa ero in Italia in gita, sono venuta a sapere di questa gara e mi sono iscritta subito. Era il 2015. È stato subito colpo di fulmine, ecco perché sono ancora qui: questa corsa per me è speciale, oltre a essere importante a livello nazionale. Stavolta ci arrivo da primatista italiana di maratona, un’altra fantastica emozione. Non sarà facile, con la salita del Pincio che mi mette sempre un po’ in difficoltà, ma ce la metterò tutta“, ha dichiarato la 29enne.

Ambizioni importanti al maschile per Daniele Meucci, che va a caccia del poker dopo i successi ottenuti nel 2013, 2018 e 2022. L’esperto pisano, campione europeo di maratona a Zurigo 2014, vuole chiudere in bellezza un’annata che lo ha visto arrivare decimo ai Mondiali di Budapest. Impegnati tra gli altri anche Yassin Bouih, Daniele D’Onofrio, Ahmed Ouhda e Alessandro Giacobazzi.

Foto: Lapresse

