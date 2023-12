Australian Open 2024, ultimo allenamento di Jannik Sinner prima del via per Melbourne

Ci si prepara a salutare il 2023 e alla partenza per l’Australia. Ultimi scambi a Montecarlo per preparare la stagione 2024. Jannik Sinner, con animo molto sereno, ha vissuto il suo avvicinamento alla ripresa dell’attività agonistica. I riscontri con cui ha chiuso il 2023 hanno regalato al 22enne nostrano sensazioni molto positive e non si vede l’ora di tornare all’opera.

Un mese di dicembre piuttosto intenso. Messe alle spalle le varie cerimonie e premiazioni legate al successo in Coppa Davis, Sinner e il suo staff hanno lavorato duramente, volando in Spagna. Ad Alicante Jannik si è preparato dal punto di vista fisico e tecnico per abituare il proprio corpo anche alle temperature alte che troverà a Melbourne. L’obiettivo era quello di migliorare il fondo e il recupero atletico.

Trascorso il Natale in famiglia e sulle sue montagne, dove una bella sciata sulle nevi di Plan de Corones non è mancata, a Montecarlo c’è stata la rifinitura, puntando sulla qualità e sull’applicazione di alcuni gesti tecnici. Le variazioni sono stati al centro dell’attenzione e Gianmarco Ferrari (n.488 del mondo) ha assunto il ruolo di sparring patner. Il 23enne mancino è stato scelto per dare supporto a Jannik da questo punto di vista e il sole ha accompagnato il loro programma.

Nella giornata odierna, sui social, i due si sono scambiati reciproci ringraziamenti su quanto fatto nel Principato e ora si pensa a festeggiare l’arrivo del 2024 e a prendere il volo per l’Australia.

