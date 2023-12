Atletica, Nadia Battocletti tra le favorite alla BOclassic 2023: Kipkemboi e Chepchirchir le avversarie principali

Nadia Battocletti sarà senz’ombra di dubbio una delle grandi protagoniste al femminile della BOclassic 2023, tradizionale appuntamento di San Silvestro giunto ormai alla 49ma edizione. La manifestazione podistica che chiude l’anno solare sulle strade del centro di Bolzano si preannuncia particolarmente interessante per i colori azzurri in ottica podio e vittoria.

La 23enne trentina, reduce da una storica medaglia d’argento agli Europei di Cross nel fango di Bruxelles, punta in alto nella kermesse altoatesina e mette nel mirino la vittoria dopo aver raccolto un terzo posto nel 2021. Sulla distanza dei 5 chilometri Nadia ha già dimostrato un grandissimo potenziale conquistando la quinta piazza agli ultimi Mondiali di corsa su strada a Riga in 14:45, a un solo secondo dal record europeo di Sifan Hassan.

Avvicinare quel tempo sarà praticamente impossibile per via di un percorso caratterizzato da molte curve e leggere salite, non ottimale per siglare dei riscontri cronometrici stellari. Battocletti dovrà dunque concentrarsi esclusivamente sul testa a testa per il successo con le temibili keniane Margaret Chelimo Kipkemboi (due volte vincitrice della BOclassic nel 2019 e 2020) e Nelly Chepchirchir (quinta sui 1500 ai Mondiali di Budapest).

Al via tra le altre anche la croata vice-campionessa europea di maratona Matea Parlov Kostro ed in casa Italia la finalista iridata dei 1500 Ludovica Cavalli, oltre a Rebecca Lonedo e ad altre due giovani mezzofondiste azzurre emergenti come Sara Nestola, argento continentale Under 23 dei 10.000 metri, e Laura Pellicoro, doppio oro alle Universiadi 2023 tra 800 e 1500.

Foto: Colombo/FIDAL

