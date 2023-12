America’s Cup, cambiano le condizioni meteo a Jeddah. Day-2 con vento forte

Dopo una prima giornata di regate caratterizzata da un vento leggero ed instabile, quest’oggi il panorama dovrebbe cambiare drasticamente a Jeddah in occasione del day-2 delle Preliminary Regatta verso la 37ma America’s Cup. Gli AC40 (nuova classe monotipo, con barche tutte uguali per i vari team) si daranno battaglia infatti nel Mar Rosso in condizioni sicuramente più spettacolari nelle tre prove di flotta odierne.

Le previsioni indicano un vento superiore ai 13-14 nodi, ma tra le squadre ci sono alcuni modelli che evidenziano addirittura delle possibili raffiche di 19 nodi, quasi al limite massimo consentito per regatare in sicurezza con questi monoscafi volanti di 40 piedi. Ricordiamo che ieri gli equipaggi hanno dovuto navigare con una brezza tra i 4 e gli 8 nodi, lottando in ogni modo per non cadere dai foil.

Il briefing mattutino con il Race Director (direttore di gara) Iain Murray ed il Chief Umpire (capo arbitro) Richard Slater non ha apportato delle modifiche al programma di giornata per quanto riguarda gli orari di partenza delle tre regate di flotta. Il primo start odierno è previsto alle 11.40 italiane (le 13.40 locali in Arabia Saudita), il secondo alle 12.22 (le 14.22 locali) ed il terzo alle 12.59 (le 14.59 locali).

Dopo il day-1, la classifica generale vede Emirates Team New Zealand al comando con 22 punti davanti a Luna Rossa Prada Pirelli con 18 e alla coppia formata dagli svizzeri di Alinghi e dai britannici di Ineos a quota 15. Seguono i francesi di Orient Express a 11 e gli statunitensi di American Magic con 1 solo punto a referto. Al termine delle otto regate di flotta, i primi due team accederanno alla Finalissima con format Match Race.

