Atletica, Sofiia Yaremchuk alla Maratona di Valencia. Parterre di stelle su un percorso velocissimo

Domenica 3 dicembre si disputerà la Maratona di Valencia, una delle gare più veloci sulla distanza dei 42,195 km. L’Italia si affiderà soprattutto a Sofiia Yaremchuk, che in stagione ha corso un notevole 2h24:02 a Londra, fermandosi ad appena 18 secondi dal record italiano che Valeria Straneo detiene dal 2012 (2h23:44 a Rotterdam). La 29enne ha fatto il proprio debutto in azzurra ai Mondiali di mezza maratona, chiusa in undicesima posizione a Riga. L’azzurra, che ha già timbrato lo standard di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, cercherà di mettersi in mostra lungo le strade spagnola, su cui lo scorso anno fu Giovanna Epis a fare tremare il primato nazionale (2h23:54, poi scesa in 2h23:46 ad Amburgo).

Tra gli uomini, invece, è annunciato Yassine El Fathauoi. Il classe 1982, che partecipò alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è reduce dal ritiro di Rotterdam e vanta un personale di 2h10:10 siglato a Siviglia nel 2020. Ai blocchi di partenza anche Nekagenet Crippa, fresco di titolo tricolore sulla mezza maratona (1h02:40 a Telese, punta il personale di 2h12:11). Daniele Meucci era inizialmente iscritto, ma non sarà in gara. Tra i partenti anche Giovanni Grano, Giulia Somma e Sara Galimberti.

I grandi favoriti della vigilia sono l’ugandese Joshua Cheptegei (Campione del Mondo dei 10.000 metri e Campione Olimpico dei 5.000 metri) e il kenyano Kenenisa Bekele, ma sono ben dieci gli uomini con un personale inferiore alle 2h05. Tra le donne spiccano le etiopi Almaz Ayana e Genzebe Dibaba.

Foto: Atleticamente/FIDAL Veneto