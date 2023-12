A che ora Van Aert-Van der Poel oggi in tv: programma Exact Cross Mol, tv, streaming

Oggi venerdì 22 dicembre (ore 15.00) va in scena lo Zilvermeercross, tappa dell’Exact Cross di ciclocross. Il prestigioso circuito sbarcherà a Mol (Belgio) per una delle gare più attesa della stagione, visto che si consumerà il primo confronto diretto tra il belga Wout van Aert e l’olandese Mathieu van der Poel. La sfida tra i due enormi fuoriclasse si preannuncia altamente scoppiettante e avvincente.

Sarà il primo di tre confronti diretti nel giro di quattro giorni, visto che il 23 dicembre li vedremo all’opera in Coppa del Mondo ad Anversa e il 26 dicembre si cimenteranno sempre in Coppa del Mondo a Gavere. Il belga ha già esordito vincendo l’Exact Cross di Essen, mentre l’olandese si è imposto all’X20 Trofee di Herentals.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della tappa dell’Exact Cross a Mol, con l’attesissimo confronto tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VAN AERT vs VAN DER POEL A MOL

Venerdì 22 dicembre

Ore 15.00 Exact Cross a Mol, gara maschile – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA VAN AERT vs VAN DER POEL: COME VEDERE L’EXACT CROSS IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

