Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2023. In Austria 2 vittorie per Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi non è ancora salita sul podio

La Coppa del Mondo di biathlon effettua il primo cambio di habitat. Dalle nordiche nevi svedesi, ci si sposta nel contesto delle Alpi. Da consuetudine, la tappa di metà dicembre si tiene a Hochfilzen (Austria), location tra le più utilizzate nella storia del massimo circuito.

D’altronde il borgo tirolese, situato non lontano dalla ben più famosa Kitzbühel, è capace di garantire un anello innevato anche quando la natura, anzichè madre, è matrigna. Non a caso, da queste parti hanno effettuato autentici “miracoli” nel corso degli anni, recuperando talvolta appuntamenti che non sono potuti andare in scena altrove.

Se ci riferiamo all’ambito femminile, Hochfilzen ha organizzato un totale di 67 gare individuali di primo livello (11 quindici km, 29 sprint, 24 inseguimenti, 3 mass start) a cui ne vanno aggiunte 26 a squadre (25 staffette e 1 prova a pattuglie).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 2 – SETTORE FEMMINILE

Località: Hochfilzen (Austria)

Prima volta in calendario: dicembre 1987

Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2022

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2005 e 2017

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Staffetta

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

DISL Uschi [GER] – 5 vittorie

(2 IN, 2 SP, 1 PU) da marzo 1998 a marzo 2005

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2018 (SP) – WIERER Dorothea [ITA]

2018 (PU) – MÄKÄRÄINEN Kaisa [FIN]

2019 (SP) – WIERER Dorothea [ITA]

2019 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2020 (SP) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]

2020 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2020 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2020 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2020 (MS) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2021 (SP) – SOLA Hanna [BLR]

2021 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2022 (SP) – HERRMANN-WICK Denise [GER]

2022 (PU) – SIMON Julia [FRA]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

5 (2-0-3) – WIERER Dorothea [ITA]

4 (0-3-1) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

3 (2-1-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

3 (1-0-2) – SIMON Julia [FRA]

2 (1-1-0) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]

2 (1-1-0) – SOLA Hanna [BLR]

2 (0-2-0) – ÖBERG Hanna [SWE]

2 (0-1-1) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

2 (0-0-2) – ÖBERG Elvira [SWE]

1 (0-1-0) – DZHIMA Yuliia [UKR]

1 (0-1-0) – FIALKOVA Paulina [SVK]

1 (0-1-0) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

1 (0-0-1) – YURLOVA-PERCHT Ekaterina [RUS]

1 (0-0-1) – MIRONOVA Svetlana [RUS]

1 (0-0-1) – PREUß Franziska [GER]

N.B. : vengono riportate tutte le donne formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

44 (21-7-16) – GERMANIA

30 (11-8-11) – NORVEGIA

27 (4-11-12) – RUSSIA

24 (9-9-6) – SVEZIA

16 (5-5-6) – FRANCIA

15 (6-5-4) – BIELORUSSIA

11 (3-5-3) – FINLANDIA

7 (2-1-4) – ITALIA

7 (1-3-3) – REP.CECA

5 (3-2-0) – SLOVACCHIA

4 (0-3-1) – UCRAINA

4 (0-3-1) – CINA

2 (0-1-1) – POLONIA

1 (1-0-0) – SVIZZERA

1 (1-0-0) – ROMANIA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-1-0) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – URSS

1 (0-1-0) – USA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

13 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (SP)

13 dicembre 2019 – WIERER Dorothea (SP)

2° posto

12 dicembre 2014 – OBERHOFER Karin (SP)

3° posto

15 febbraio 2017 – RUNGGALDIER Alexia {IN Mondiali}

8 dicembre 2017 – WIERER Dorothea (SP)

15 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (PU)

20 dicembre 2020 – WIERER Dorothea (MS)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 31

Vittorie: 2

Podi: 5

Ingressi nella top-ten: 15

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 21

Ingressi nella top-ten: 6

Miglior risultato: 4° posto

(x2; SP Mondiali 2017 e SP dicembre 2018)

COMOLA Samuela

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 25° posto (PU dicembre 2022)

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 33° posto (SP dicembre 2022)

Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Michela Carrara.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2018 – ITALIA, Svezia, Francia

2019 – NORVEGIA, Russia, Svizzera

2020 – NORVEGIA, Francia, Svezia

2021 – SVEZIA, Russia, Francia

2022 – FRANCIA, Svezia, Italia

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

Vittorie

13 dicembre 2015 – (Vittozzi, Oberhofer, Sanfilippo, Wierer)

16 dicembre 2018 – (Vittozzi, Runggaldier, Wierer, Sanfilippo)

3° posto

11 dicembre 2022 – (Passler, Wierer, Comola, Vittozzi)

Foto: La Presse