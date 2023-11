ATP Parigi-Bercy, Novak Djokovic: “Non sto bene fisicamente, mai affrontato un Rublev così forte”

Novak Djokovic più forte di un virus intestinale e di un grande Andrey Rublev. Il campione serbo (n.1 del mondo) si è qualificato per la Finale del Masters1000 di Parigi-Bercy e domani darà la caccia al suo settimo sigillo in questo torneo. Ad attenderlo ci sarà il bulgaro Grigor Dimitrov, a segno contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Non è stato un match semplice per Nole, costretto a rimontare dopo aver perso il primo set. 5-7 7-6 (3) 7-5 lo score in favore del campione nativo di Belgrado. “Rublev mi stava soffocando come un serpente fa con una rana. Ha giocato a un livello molto alto. Sapevo che aveva molta qualità, ma oggi ha espresso un tennis superiore. Non credo di aver mai affrontato un Andrey così“, ha raccontato Djokovic ai microfoni.

“D’altra parte ho sofferto ancora a livello fisico all’inizio. Era fondamentale vincere il secondo set ovviamente. Ho servito molto bene e questo mi ha aiutato. Un virus intestinale mi sta tormentando negli ultimi giorni e in qualche modo sto trovando la forza, l’energia, l’adrenalina di giocare, lottando e senza arrendermi, credendo sempre che posso vincere“, ha concluso Nole.

