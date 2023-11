ATP Finals, ufficiali gli 8 qualificati: ultima settimana ininfluente

Nel bene e nel male i quarti di finale del Rolex Paris Masters, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di svolgimento a Parigi-Bercy, in Francia, sono stati risolutivi per definire gli ultimi qualificati alle ATP Finals 2023 di Torino sia in singolare che in doppio. Diventano ininfluenti, dunque, ai fini della qualificazione, i tornei di categoria ATP 250 in programma la prossima settimana a Metz, in Francia, ed a Sofia, in Bulgaria: non sono da escludersi altri forfait a tabellone compilato nel torneo transalpino.

In singolare gli ultimi due posti in palio, dopo l’eliminazione dell’australiano Alex de Minaur, giunta per mano del russo Andrey Rublev a notte fonda in Italia, sono stati assegnati al tedesco Alexander Zverev ed al danese Holger Rune. Risulta così completo l’elenco dei qualificati, dato che erano già certi di uno slot il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, l’azzurro Jannik Sinner, il russo Andrey Rublev e l’ellenico Stefanos Tsitsipas.

Nel torneo di doppio è stata decisiva l’affermazione di Rajeev Ram/Joe Salisbury su Nathaniel Lammons/Jackson Withrow, che ha promosso così alle Finals di Torino la coppia tutta argentina Maximo Gonzalez/Andres Molteni. Le altre sette coppie, che erano già certe di aver ottenuto il pass, sono Ivan Dodig/Austin Krajicek, Wesley Koolhof/Neal Skupski, Rohan Bopanna/Matthew Ebden, Marcel Granollers/Horacio Zeballos, Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin, Rajeev Ram/Joe Salisbury e Rinky Hijikata/Jason Kubler.

Foto: LaPresse