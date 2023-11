WTA Finals Cancun 2023, risultati 31 ottobre: Jessica Pegula in semifinale, eliminata Maria Sakkari

Sono proseguite nella notte italiana le WTA Finals 2023 di tennis, in programma a Cancun, in Messico, dove è tornato in campo il Gruppo Bacalar, che ha emesso i primi verdetti: è approdata in semifinale la statunitense Jessica Pegula, mentre è stata eliminata l’ellenica Maria Sakkari, infine sarà scontro diretto per la qualificazione tra la kazaka Elena Rybakina e la bielorussa Aryna Sabalenka.

Nel primo incontro la statunitense Jessica Pegula, numero 5 del torneo, regola la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1, con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco. Nel primo set la bielorussa cancella due break point in apertura, ma Pegula dall’1-2 vola sul 5-2 strappando per due volte la battuta all’avversaria. Sabalenka recupera uno dei due break di ritardo e si riporta sul 4-5, ma la statunitense chiude col servizio a disposizione sul 6-4 dopo 39 minuti. Nella seconda partita l’inizio è da sogno per Pegula, che con un parziale di 16 punti a 3 vola subito sul 4-0. Nell’ottavo gioco Sabalenka recupera un break di svantaggio, ma la statunitense, al settimo match point complessivo, strappa ancora il servizio all’avversaria e vince per 6-3 in 50 minuti.

Nella seconda sfida la kazaka Elena Rybakina, numero 4, piega l’ellenica Maria Sakkari, numero 8, col punteggio di 6-0 6-7 (4) 7-6 (2) in due ore e 26 minuti di gioco. Nella prima frazione non c’è storia, con la kazaka che per tre volte strappa la battuta a 30 all’avversaria, andando a chiudere sul 6-0 in appena 22 minuti. Nella seconda partita l’equilibrio non si spezza e si va al tie break, dove l’ellenica dal 2-3 infila 4 punti e si porta sul 6-3 prima di chiudere sul 7-4 dopo 62 minuti. Nel set decisivo si assiste ad uno scambio di break a zero tra sesto e settimo gioco, ed anche in questo caso si va al tie break: questa volta, però, Rybakina vola sul 6-0 e vince per 7-2 dopo 62 minuti.

Foto: LaPresse