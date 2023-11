Andrea Abodi: “La questione tecnici nazionali militari? Si risolverà entro fine anno”

Dopo l’appello del presidente della Federazione Italiana Taekwondo (FITa), Angelo Cito, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è intervenuto sulla questione legata ai tecnici nazionali militari, in questo momento con delle problematiche per l’esercizio della propria attività ad alto livello.

Abodi, come riporta l’ANSA, ha detto: “C’e spirito di collaborazione, sono convinto che questo problema sarà risolto entro la fine dell’anno in parte attraverso una modifica della norma ed in parte attraverso semplicemente una circolare interna”.

Poi ha aggiunto: “Stiamo lavorando con il Ministero della Difesa e con quello del Lavoro perché è emerso un tema non evidenziato prima, considerando il testo inserito nella norma e recepito dai suggerimenti della Difesa e del CONI”.

Sono quindi attesi sviluppi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di risolvere il tutto entro il 31 dicembre, per far iniziare poi l’anno olimpico a tutte le federazioni azzurre senza alcun problema e potersi proiettare al meglio verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Foto: LaPresse