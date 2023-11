WTA Finals Cancun 2023, risultati 3 novembre: le semifinali saranno Swiatek-Sabalenka e Pegula-Gauff

Si è conclusa, nella notte italiana, la prima fase a gironi delle WTA Finals 2023 di tennis, in corso a Cancun, in Messico, dove per il Gruppo Bacalar la bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto lo scontro diretto per la qualificazione contro la kazaka Elena Rybakina, mentre per il Gruppo Chetumal la polacca Iga Swiatek ha battuto ed eliminato la tunisina Ons Jabeur, così come ha fatto la statunitense Coco Gauff contro la ceca Marketa Vondrousova.

In semifinale, dunque, ci sarà il derby statunitense tra Jessica Pegula e la stessa Gauff, mentre nell’altro incontro Swiatek e Sabalenka si sfideranno in un match che potrebbe valere anche il numero 1 a fine anno (in caso di vittoria della bielorussa, mentre la polacca ha bisogno di vincere il torneo).

Nella prosecuzione del match interrotto ieri la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1, piega la numero 4, la kazaka Elena Rybakina con lo score di 6-2 3-6 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco e chiude così il Gruppo Bacalar alle spalle della statunitense Jessica Pegula.

Nel Gruppo Chetumal, invece, la vittoria in tre set della statunitense Coco Gauff, numero 3, sulla ceca Marketa Vondrousova, numero 7, rimontata e battuta per 5-7 7-6 (4) 6-3 dopo due ore e 33 minuti, ha eliminato dal torneo la ceca, ma poi per essere certa della qualificazione Gauff ha dovuto attendere l’ultimo match, terminato col netto successo della la polacca Iga Swiatek (2), che ha liquidato la tunisina Ons Jabeur (6), per 6-1 6-2 in un’ora e nove minuti di gioco. La polacca ha così chiuso al primo posto, con la statunitense seconda.

Foto: LaPresse