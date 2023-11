WTA Finals Cancun 2023, Iga Swiatek domina l’ultimo atto e torna numero 1 al mondo!

La polacca Iga Swiatek vince le WTA Finals 2023 di tennis, disputate a Cancun, in Messico: la finale del torneo di singolare vede la testa di serie numero 2 dominare contro la statunitense Jessica Pegula, numero 5 del seeding, battuta per 6-1 6-0 in 59 minuti di gioco.

Iga Swiatek torna così ad essere la numero 1 del ranking WTA ed ovviamente chiuderà l’anno 2023 in questa posizione: per la polacca dominio assoluto alle Finals, nel corso delle quali ha ceduto appena 20 game in 5 match, non perdendo neppure un set.

Detronizzata nel ranking WTA la bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta in semifinale da Swiatek a Cancun, con la polacca che chiude la stagione con 68 successi ed 11 sconfitte e con una striscia aperta di 11 vittorie consecutive tra Pechino e le Finals.

Poco da dire al termine di un match a senso unico, in cui Pegula tiene soltanto il primo turno in battuta, nel secondo gioco del primo set, poi Swiatek conquista 11 game di fila e trionfa in meno di un’ora, con la prima partita chiusa in 27 minuti e la seconda in 32.

Statistiche a senso unico, con la polacca che vince 51 punti contro i 21 della statunitense: Swiatek conquista l’82% di punti con la prima (contro il 41%) ed il 69% con la seconda (contro il 29%). La polacca converte 5 palle break su 7, cancellando l’unico break point concesso, nel corso dell’ultimo game.

Concluso anche il torneo di doppio: la tedesca Laura Siegemund e la russa Vera Zvonareva, coppia numero 6, superano in finale la statunitense Nicole Melichar-Martinez e l’australiana Ellen Perez, coppia numero 8, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 38 minuti.

