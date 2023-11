Calendario BJK Cup Finals 2023: programma dai gironi alla Finale, orari, tv, streaming

A Siviglia, in Spagna, si terranno le Billie Jean King Cup Finals 2023 di tennis: da martedì 7 a domenica 12 novembre dodici Paesi si contenderanno l’ambito trofeo che lo scorso anno fu sollevato dalla Svizzera dopo aver superato in finale l’Australia.

Nella prima fase a gironi, prevista da martedì 7 a venerdì 10, le dodici Nazioni partecipanti saranno divise in quattro gironi da tre squadre, con la prima di ciascun raggruppamento che si qualificherà per le semifinali di sabato 11. Finale domenica 12 novembre. Italia nel Gruppo D con Francia e Germania.

Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta streaming su SuperTenniX, mentre 11 match su 15, tra cui quelli dell’Italia, saranno visibili anche in diretta tv su SuperTennis HD. Diretta live testuale per le sfide dell’Italia su OA Sport.

CALENDARIO BILLIE JEAN KING CUP FINALS 2023

Martedì 7 novembre

10:00 – Australia vs Slovenia (Gruppo B)

Non prima delle 16:00 – Svizzera vs Repubblica Ceca (Gruppo A)

Mercoledì 8 novembre

10:00 – Francia vs Italia (Gruppo D)

Non prima delle 16:00 – Spagna vs Canada (Gruppo C)

Giovedì 9 novembre

10:00 – Australia vs Kazakistan (Gruppo B)

10:00 – Italia vs Germania (Gruppo D)

Non prima delle 16:00 – USA vs Svizzera (Gruppo A)

Non prima delle 16:00 – Canada vs Polonia (Gruppo C)

Venerdì 10 novembre

10:00 – Francia vs Germania (Gruppo D)

10:00 – Kazakistan vs Slovenia (Gruppo B)

Non prima delle 16:00 – Spagna vs Polonia (Gruppo C)

Non prima delle 16:00 – USA vs Repubblica Ceca (Gruppo A)

Sabato 11 novembre

10:00 – Semifinale 1: vincente Gruppo B vs vincente Gruppo D

Non prima delle 16:00 – Semifinale 2: vincente Gruppo A vs vincente Gruppo C

Domenica 12 novembre

15:00 – Finale: vincente Semifinale 1 vs Semifinale 2

PROGRAMMA BILLIE JEAN KING CUP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: per 11 match su 15, tra cui quelli dell’Italia, su SuperTennis HD.

Diretta streaming: per tutti gli incontri su SuperTenniX.

Diretta live testuale: per le sfide dell’Italia su OA Sport.

Foto: LaPresse