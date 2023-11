WTA Finals 2023: Jessica Pegula vince il girone da imbattuta, sospesa Rybakina-Sabalenka

In archivio anche la penultima giornata dei gironi delle WTA Finals a Cancun, in Messico, per un’edizione che non sarà certamente ricordata tra le più rilassate (ed è un eufemismo). Di scena il Gruppo Bacalar, che per metà aveva già raggiunto una decisione sul passaggio del turno e che, per l’altra metà, deve ancora attendere.

Partiamo dal match d’apertura del programma: Jessica Pegula, già qualificata e già prima, non ha particolari problemi nel battere 6-3 6-2 Maria Sakkari, già eliminata. Per l’americana, curiosamente, questa vittoria ha le stesse dimensioni di quella ottenuta l’anno scorso proprio in Messico, ma a Guadalajara, nella finale del locale WTA 1000. In questo caso il servizio della greca semplicemente non funziona, dato che lo perde in 7 occasioni su 9. In questo modo è tutto fin troppo facile per l’USA, capace così di blindare il quinto posto nel ranking.

Come si diceva, non è ancora deciso il secondo posto in semifinale. Questo perché il vero e proprio spareggio tra Elena Rybakina e Aryna Sabalenka è stato sospeso per pioggia (e il tempo è già stato ballerino). Al momento dello stop il punteggio è di 6-2 3-5 a favore della kazaka, con la bielorussa che però servirà per il set al ritorno in campo alle ore 21:00 odierne. Primo parziale non lontano dalla perfezione per la già campionessa di Wimbledon nel 2022, che però spreca il 2-1 con break nel secondo e forse deve ringraziare l’acqua, vista la salita di livello della numero 1 WTA.

A tal proposito, va rimarcato come la questione della leadership in classifica mondiale non sia chiusa. In particolare, se Rybakina dovesse riuscire a eliminare Sabalenka, vincendo l’evento Iga Swiatek arrafferebbe proprio all’ultimo la prima posizione (a patto di vincere sempre).

Foto: LaPresse