Calendario ATP Parigi-Bercy 2023 oggi: orari 3 novembre, programma, tv, streaming, ordine di gioco

Tempo di quarti di finale a Parigi-Bercy. L’ultimo 1000 della stagione è stato travolto da qualche polemica nella giornata di ieri dopo il ritiro di Jannik Sinner, si torna oggi a giocare i quarti di finale, con otto giocatori rimasti a giocarsi il titolo.

Al momento l’ordine di gioco preciso è ancora da definire in maniera ufficiale. Se per i match tra Hubert Hurkacz e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov è certo il posto di primo e secondo appuntamento di giornata, la sessione ‘serale’ potrebbe cambiare, poiché Holger Rune ha terminato dopo la mezzanotte il proprio match con Daniel Altmaier, il danese è atteso da Novak Djokovic per la rivincita della finale dello scorso anno. Ad essere coinvolto nello ‘scambio’ sarebbe l’incontro tra Andrey Rublev ed Alex De Minaur, che ha usufruito del ritiro di Sinner.

Di seguito l’intero ordine di gioco della giornata di oggi al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00 e su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Sinner-de Minaur, per non perdersi davvero nulla.

ATP PARIGI-BERCY 2023, IL PROGRAMMA DI OGGI

Campo Centrale – dalle 14.00

H. Hurkacz (11) – G. Dimitrov – quarti di finale

S. Tsitsipas (7) -K. Khachanov (16) – quarti di finale

non prima delle 19.30 (possibile cambio di ordine) – N. Djokovic (1) – H. Rune (6) – quarti di finale

non prima delle 20.30 (possibile cambio di ordine – A. De Minaur (13) – A. Rublev (5) – quarti di finale

ATP PARIGI-BERCY 2023, COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201, dalle 14.00 alle 18.00), Sky Sport Tennis (203, dalle 14.00). Supertennis (alle 21.00 la miglior partita di giornata)

Diretta streaming: NOW, SkyGo

Foto: LaPresse