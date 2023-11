ATP Parigi-Bercy 2023, risultati 2 novembre: Tsitsipas alle Finals, forfait Sinner. Djokovic e Khachanov ai quarti in rimonta

Vanno in archivio gli ottavi di finale del Rolex Paris Masters 2023 di tennis: nel torneo, di categoria ATP Masters 1000, il greco Stefanos Tsitsipas stacca il pass per le Nitto ATP Finals battendo il tedesco Alexander Zverev, che ora rischia qualcosa, anche in virtù dei successi del danese Holger Rune e del polacco Hubert Hurkacz.

Restano in corsa per le Finals anche il russo Karen Khachanov e l’australiano Alex de Minaur, con quest’ultimo che sfrutta il forfait di Jannik Sinner, frutto di una discutibilissima programmazione degli organizzatori dopo il match terminato a notte fonda ieri. Affermazioni anche per il serbo Novak Djokovic, il russo Andrey Rublev ed il bulgaro Grigor Dimitrov.

Nella parte alta del tabellone il serbo Novak Djokovic supera in rimonta il neerlandese Tallon Griekspoor con lo score di 4-6 7-6 (2) 6-4 e domani se la vedrà col danese Holger Rune, che regola il tedesco Daniel Altmaier con un duplice 6-3. L’australiano Alex de Minaur approfitta del forfait di Jannik Sinner ed ai quarti affronterà il russo Andrey Rublev, che elimina il neerlandese Botic van de Zandschulp con un doppio 6-3.

Nella parte bassa del main draw il polacco Hubert Hurkacz regola l’argentino Francisco Cerundolo col punteggio di 6-4 6-3 e domani sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov, che liquida il kazako Alexander Bublik con un duplice 6-2. Il greco Stefanos Tsitsipas piega il tedesco Alexander Zverev con lo score di 7-6 (2) 6-4, infine il derby russo premia Karen Khachanov, che rimonta e batte il connazionale Roman Safiullin per 4-6 6-4 6-2.

ATP MASTERS 1000 PARIGI-BERCY – RISULTATI 2 NOVEMBRE

Ottavi di finale

Novak Djokovic batte Tallon Griekspoor 4-6 7-6 (2) 6-4

Holger Rune batte Daniel Altmaier 6-3 6-3

Alex de Minaur batte Jannik Sinner forfait

Andrey Rublev batte Botic van de Zandschulp 6-3 6-3

Hubert Hurkacz batte Francisco Cerundolo 6-4 6-3

Grigor Dimitrov batte Alexander Bublik 6-2 6-2

Stefanos Tsitsipas batte Alexander Zverev 7-6 (2) 6-4

Karen Khachanov batte Roman Safiullin 4-6 6-4 6-2

Foto: LaPresse